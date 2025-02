Un coro en el que cantan hombres y mujeres, un alcalde rojo y hasta uno de Vox

Dicen los que saben del Carnaval que el Coro de Mérida ha sido infrapuntuado en Cádiz. Anoche jugaba en casa. El público encima desde el ... principio. Por lo visto en las butacas, al personal que va al teatro le va los coros. Se alborotó. El ejército con los colores del arco iris hizo un llamamiento a la solidaridad. Se acordó de los migrantes que llegan a España en patera y de los que se fueron de aquí en su día. Alistó a gargantas con experiencia. De Las Jotras o Los que faltaban, por ejemplo. También clásicos de La marara y Las iguales. Carnavaleros de toda la vida. Resolvieron con soltura en el teatro. Su marcha militar sonó para abrazar a la diversidad. Hombres y mujeres, un alcalde rojo y hasta uno de Vox cantando juntos, dijeron. Se le pegó al público su pito y pito gorgorito. La sorpresa llegó con el cameo de un drag que bailó en el patio de butacas. Este batallón te defenderá. Mucha sensibilidad. Agradece el público a las agrupaciones que no se suben al escenario con ánimo de ofender. Menos crítica este año que nunca en el concurso.

Llegó luego la comparsa Los iluminados. De Almendralejo. Voces en escala. Llevaban varios años sin venir a Mérida. Debutaron en el María Luisa.

Su actuación se vio interrumpida porque sonó la alarma contra incendio. Hubo tanto humo en el teatro que los dispositivos de detección recién instalados se activaron. Se bajó el telón y a esperar que se despejara para que arrancaran de nuevo los comparsistas. Aplauso grande del público cuando retomaron. Punteo de guitarra para los que han vagado por un mundo muy oscuro. Se hizo la luz en el María Luisa. Soy la luz de la clara del día, cantaron. Luz de la ilusión. Luz que da la vida. Homenaje a las abuelas y a la unidad de España. Gustó mucho en su repertorio las letras a las niñas que serán las mujeres que quieran ser. Con La marara llegó la fiesta. La chirigota más longeva de Mérida tiene cuerda larga. Y la más querida. Van del famoso himno que se canta en el campo de fútbol: ¡Un romano nunca se rinde¡ Una especie de supermán muy de Mérida. Los caramelos de la Mártir son su fuente de poder. Entre sus habilidades, adivinar el futuro. Aquí está Román. La azucarera aquí no se monta. Super Román se puso serio. Ni juveniles ni seniles. Un consejo a los jóvenes. No te dejes envenenar y respeta a tus compañeros. Cansado de ver Raphael en el Stone. Hijo predilecto de Mérida. Aplausos sonoros cuando le recordaron a la presidenta Guardiola que tiene una casa con la persianas siempre bajadas en la capital. A la Policía le dijeron que en San Juan no hay yihadistas. Allí abundan los escayolistas. Triunfó Román anoche. La vida son dos días y uno es carnaval. Tras el descanso entraron Las Justinas. Por el pasillo. Por donde salieron el año pasado. Homenaje aplaudido a la lengua oficial de Extremadura. Ahora que hay un debate sobre el uso en el Parlamento Europeo, proponen que también se hable allí en castúo. Y preocupadas por la llegada de Isabel Pantoja al Stone. Preocupadas, muy preocupadas se quedaron Las Justinas. Tanto que cruzan la Calle Santa Eulalia con una bolsa en los pies. Y la Plaza de España igual. La otra comparsa de la noche fueron Los pastores, de Fuente de Cantos. Abanicos de voces. Las cigüeñas migrantes extremeñas anidaron en el María Luisa. Extremadura libre y pura vuela en Carnaval. Repertorio amplio. Guiños a la inmigración y público en pie para despedirse. La mejor música hasta ahora en el María Luisa. Y cerraron los serenos de Dame las llaves que cierro. Avisan. Ellos no quemaron la marquesina. Aunque tienen la caseta cerca. Si Mérida está fuera por dentro. Por fuera es un esperpento. Barrios abandonados. Gritaron. Ayer se les entendió todo. Si quedan los últimos le dan la vuelta a la copa y son los primeros.