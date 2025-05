«El cooperativismo nos lo creemos de verdad»

A Miguel Ángel Herrera se le conoce mucho en Mérida. Fue uno de los fundadores de la asamblea local de Izquierda Unida y vinculado también ... desde siempre a la escuela de fútbol del Emérita. Y, por si fuera poco, carnavalero de la época dorada de la fiesta en la ciudad. Pero su verdadera pasión es la promoción del cooperativismo. Preside Uceta, la Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado. Asesora a jóvenes que salen de una formación profesional y quieren emprender juntos, o a promociones de las escuelas profesionales para constituirse en cooperativas de asistencia social. Y últimamente, a grupos de trabajadores que se ven en la calle porque se jubila el empresario y se plantean hacerse con la propiedad entre todos. Firme defensor de este modelo, hoy organiza una sesión abierta al público en el Centro Cultural Alcazaba en la que ha invitado a cooperativistas de Mérida y de otros pueblos para contar experiencias que ayuden a los que ahora se plantean seguir el camino.

–¿Por qué defiende usted la organización empresarial de trabajadores asociados?

–Yo siempre digo que si uno es bueno para trabajar para un jefe, muy malo tiene que ser para no trabajar para uno mismo. La cooperativa es una organización empresarial más democrática, se valora más a la persona que al capital y la empresa se convierte en un objetivo colectivo. Por experiencia ya sabemos que soporta mejor los ciclos económicos.

–¿Cómo empezó usted?

–Nos dedicábamos a la maquinaría de carpintería. Trabajábamos todos para una empresa en la que cada uno tenía una función. Decidimos dar el paso y seguimos haciendo lo mismo, pero trabajando para nosotros.

–¿A qué tipo de trabajadores le puede interesar ahora?

–El cooperativismo de trabajo asociado se fundó hace 37 años. En el año 86 por la Ley que lo reguló. Y está presente en cualquier sector. Ahora en Mérida tenemos varios bares y varios estudios de abogados, por ejemplo. Con la nueva ley hay un despliegue mayor. Ahora bastan dos socios para constituirse y también se puede ya entre familiares. Antes, un padre y un hijo o dos hermanos no podían, ahora ya sí. Yo tengo una cooperativa con mis dos hijas.

–¿Por qué hay cada vez más en los pueblos?

–Hay experiencias muy interesantes. En Casas de Don Pedro, por ejemplo, se han creado siete. En un pueblo pequeño se han creado catorce puestos de trabajo para gente que a lo mejor se hubiera tenido que ir de allí. Hay otros sitios donde es la principal empresa en términos de facturación y de trabajadores. Está siendo una herramienta contra la despoblación.

–¿Podemos ponerle números a este movimiento?

–En Extremadura puede haber 1.300 cooperativas de trabajo asociado. Hay más de 800 activas y esto representa cinco mil puestos de trabajo. Aquí en Mérida se están dando mucho en bares, pero hay también proyectos en marcha relacionados con la promoción turística. Hay cuatro tipos de cooperativas: agroalimentarias, transporte, docente y trabajo asociado. La nuestra, la de trabajo asociado, se puede dar en cualquier sector. Tenemos, por ejemplo, una reciente de arqueólogos. Pero también hay otros relacionados con el deporte y con la protección de la naturaleza.

–Es un modelo cada vez más abierto.

–La Ley incluso permite la diferenciación de cooperativas jóvenes para trabajadores menores de treinta años. Al haber una variedad técnica, de sector y de trabajo tan amplia, creemos que podemos ayudar a mucha gente. Cuando hablamos del cooperativismo nos lo creemos de verdad. La gente tiene en la cabeza la del aceite o la agroganadera del pueblos. Y es mucho más. El pequeño negocio de pequeños autónomos no se conoce.

–Y luego está la transformación.

–Estamos asesorando en varios casos de empresas familiares que no tienen relevo porque los herederos no quieren seguir y son los propios trabajadores lo que quieren mantener la actividad. Tiene todo el sentido. Si conocen el sector, saben trabajar y tienen clientes, pero la propiedad quiere desvincularse, la pregunta que se hace mucha gente en esa situación ¿y por qué no empezamos a trabajar para nosotros? Y muchos aciertan con el cambio.