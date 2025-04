La conversión de Cris en la iglesia de San José

Con muchos nervios llegó Cristina Martín a la parroquia de San José poco antes de las diez de la noche del sábado. Vestida de blanco, ... con un rosario en el bolsillo y acompañada por Miguel Cidoncha –su novio–, su madre Carmen, su hermano Jacinto y la abuela María Larios, que ejerció de madrina junto a su nieto. También sus suegros, primos y su amigo León José. A los veintiséis años ha decidido convertirse. Llama la atención como esta historiadora y viajera empedernida vive ahora su fe. Porque hasta hace dos años no había ido nunca a misa ni había pisado una iglesia.

De ahí el interés por su historia del párroco Rafael Navarrete, que fue quien la bautizó, la confirmó y dio su primera comunión el sábado. Una noche muy especial. «Siento que he llenado un vacío». Creció Cristina en Sevilla en una familia poco creyente y muy poco católica. Ha recorrido el camino de la conversión sola. Hace cinco años, recuerda, empezó a sentir un vacío. Buscaba algo de esperanza, reconoce ahora con algo de perspectiva aunque entonces no sabía que anhelaba la esperanza. «Personalmente me ha hecho mucha falta creer». En su círculo hubo quien la felicitó cuando hace unos meses les dijo que se preparaba para bautizarse, pero también quien todavía duda de lo que realmente siente. «Hay quien piensa que con la fe tienes que crecer, tenerla en casa de niño, que esto no llega por el descubrimiento personal y yo creo que sí».

Cuando contaba a sus íntimos el desasosiego y las dudas que le carcomían, siempre le recomendaban un psicólogo. Pero no se trataba de explicarle a alguien sus problemas. «Lo que realmente necesitaba era hablar conmigo misma». Hace dos años Cristina fue de visita turística a Zaragoza. Entró en la Basílica del Pilar. Se quedó sola y empezó una misa. Fue una casualidad. Nunca antes había escuchado algo parecido. Se quedó por curiosidad y se sintió muy cómoda. Luego repitió en Mérida y repitió de nuevo. Preguntó dónde podía conocer más sobre la fe católica y le hablaron de la catequesis para adultos que hay en la iglesia de la Antigua. «Allí me hicieron sentir una más, que aunque no estuviera bautizada, en realidad descubrí con ellos que llevaba tiempo aquí. Empecé a entender muchas cosas». Por eso habla de un año de descubrimientos muy especial. Ha dado respuestas a preguntas sobre su vida que llevaban tiempo en el aire. Más que el final de un camino, lo ve como el punto de partida de otro.

Ampliar Recibiendo la Primera Comunión el sábado HOY

Quiere seguir formándose como católica. En un futuro ejercer de catequista y ayudar a jóvenes y adolescentes que no saben muy bien cómo canalizar sus sentimientos religiosos. Cristina se ha integrado ahora en la parroquia de San José. Participa en la misa de los domingos y colabora con las familias. Agradece la ayuda que ha tenido en este proceso su novio Miguel, que fue, dice, la persona que mejor entendió el paso y alguien a quién le ha unido mucho más esta conversión. El sábado, al acabar la misa, el párroco pidió al resto de feligreses que acogieran a Cristina en la comunidad. Le dieron todos un cálido aplauso de bienvenida a la iglesia y muchos se acercaron a felicitarla. Fueron testigos de la conversión de Cris en San José. Llenó su vacío.