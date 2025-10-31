El Consorcio de Mérida hace más comprensible y visitable la cripta de Santa Eulalia

Pisar ahora la cripta de la iglesia de Santa Eulalia, bajo el altar mayor de la basílica, es lo más parecido a tener los pintores ... en casa, salvando las distancias, que son muchas. Buena parte de los 2.000 metros cuadrados que conforman los restos arqueológicos están cubiertos con plásticos y dos pintores, brocha en mano, pintan de blanco las estructuras. El olor 'Titanlux' es intenso. Si no fuera porque de vez en cuando se ve algún sarcófago y porque el cura Juan Cascos oficia la misa correspondiente, cualquiera pudiera pensar por un fugaz momento que no estamos en uno de los enclaves fundamentales del cristiano hispano, con peregrinaciones masivas hasta el siglo IX. Porque eso es lo que es la manzana que conforma la basílica y la cripta de Santa Eulalia.

Una actuación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida va a poner aún más en valor esa cripta arqueológica, como ha dicho la arqueóloga Rocío Ayerbe, muy conocida para los emeritenses pero más en un segundo plano para los miles de personas que visitan la capital de Extremadura atraídos por sus múltiples tesoros arqueológicos.

Además de pintar barandillas y estructuras, lo que está haciendo el Consorcio, como ya contó HOY en septiembre, es mejorar su espacio expositivo con paneles y nuevas luces. Un proyecto modesto por presupuesto, 88.895 euros, pero de más alcance. Porque se trata, sobre todo, de revalorizar un espacio imprescindible para entender la figura de Mérida y Santa Eulalia como referente del cristianismo hispano, como ya recordó, por cierto, el año pasado el Papa Francisco.

«Llevamos tres semanas de trabajos y el plazo de ejecución es de tres meses. Vamos a intentar tenerlo terminado antes, para el 10 de diciembre, una fecha simbólica en la ciudad (es la festividad de Santa Eulalia», ha dicho Félix Palma, director del Consorcio, quien ha visitado en compañía de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la directora general de Patrimonio de la Junta, Adela Rueda, la cripta.

Más iluminación, más paneles explicativos, más claridad en contar al visitante lo que está pisando. Con ese objetivo se va a colocar, por ejemplo, nueva panelería interpretativa sobre los restos que se encuentran, enterramientos y antiguas casas romanas. En la zona, además, se van a colocar cuatro piezas arqueológicas sobre pilares para ofrecer un mejor contexto informativo al turista.

Ampliar Rueda, Bazaga y Palma, ante los restos. J. M. Romero

Se trata de barrotera (especie de piedra) de cancel labrada en mármol, un cimacio (piedra ubicada generalmente sobre un capitel) también de mármol y otras dos piezas, todas pertenecientes a los que fue la basílica paleocristiana que se ubicó en ese enclave en el siglo V. Una de las primeras iglesias cristianas del mundo, erigida tras el martirio de la niña Eulalia.

Además, se pondrá una maqueta, también con la pretensión de incrementar aún la información que reciba cada persona que baje a la cripta eulaliense. Igualmente se va a mejorar el centro de interpretación de Santa Eulalia con paneles más clarificadores sobre la historia de los primeros cristianos, de la Península y de fuera de ellas, que tuvieron devoción por la mártir emeritense, como se ha plasmado en numerosos escritos.

La consejera de Cultura ha destacado la referencia de Mérida para el cristianismo, clave sobre todo hasta la Edad Media y ha señalado la relevancia de dar a conocer mejor esta realidad con actuaciones como la que se está realizando en la cripta.