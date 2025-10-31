HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Un trabajador pinta la estructura que separa los restos de la cripta con el altar mayor de la iglesia de Santa Eulalia.

Un trabajador pinta la estructura que separa los restos de la cripta con el altar mayor de la iglesia de Santa Eulalia. J. M. Romero

El Consorcio de Mérida hace más comprensible y visitable la cripta de Santa Eulalia

Se llevan tres semanas de trabajo de un proyecto que posibilitará mejorar su espacio expositivo con paneles y nuevas luces en un lugar clave del cristianismo hispano

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Pisar ahora la cripta de la iglesia de Santa Eulalia, bajo el altar mayor de la basílica, es lo más parecido a tener los pintores ... en casa, salvando las distancias, que son muchas. Buena parte de los 2.000 metros cuadrados que conforman los restos arqueológicos están cubiertos con plásticos y dos pintores, brocha en mano, pintan de blanco las estructuras. El olor 'Titanlux' es intenso. Si no fuera porque de vez en cuando se ve algún sarcófago y porque el cura Juan Cascos oficia la misa correspondiente, cualquiera pudiera pensar por un fugaz momento que no estamos en uno de los enclaves fundamentales del cristiano hispano, con peregrinaciones masivas hasta el siglo IX. Porque eso es lo que es la manzana que conforma la basílica y la cripta de Santa Eulalia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Consorcio de Mérida hace más comprensible y visitable la cripta de Santa Eulalia