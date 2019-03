El Consorcio invertirá unos 50.000 euros en iluminar el interior de la Alcazaba de Mérida Dos mujeres observan el interior de La Alcazaba, espacio que será iluminado. :: brígido Este ha sido el proyecto elegido por los Mecenas para realizar a lo largo de este año y ha obtenido 202 votos de los 421 recibidos en total M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 26 marzo 2019, 07:50

Los socios Mecenas del Patrimonio del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida han elegido, de entre las tres propuestas ofertadas para el año 2019, la iluminación monumental del interior de la Alcazaba Árabe. Este será, por tanto, el proyecto que se desarrollará a lo largo de este año con los fondos que ellos mismos aportan de forma periódica.

Durante el periodo de votaciones, que tuvo lugar entre el 13 de febrero y el 4 de marzo, se recibieron un total de 421 votos, 403 desde la plataforma online y 18 votos por correo postal, según informan a HOY fuentes del Consorcio.

Concretamente, la propuesta de la iluminación nocturna de la Alcazaba recibió 196 votos online y 6 votos por correo postal. Es decir, 202 votos en total.

Pretende suplir las visitas nocturnas que no se pueden hacer en el Teatro durante el Festival

La propuesta de la maqueta de Augusta Emerita en la Plaza Margarita Xirgu, junto al Teatro Romano y el Museo Nacional de Arte Romano, recibió 136 votos desde la plataforma online y 10 votos por correo postal. 146 votos en total.

La idea que se propuso desde el Consorcio es la elaboración de una maqueta de grandes dimensiones, fabricada en bronce o un material similar, donde se pudiera interpretar la topografía y el urbanismo de lo que era la ciudad romana. Esta se hubiera instalado en la plaza de Margarita Xirgu y serviría como inicio de la visita turística al Conjunto Monumental.

Y por último, la propuesta de renovación del Centro de Interpretación de Santa Eulalia fue apoyada por 69 votos desde la plataforma online y 2 votos por correo postal. Recibió 71 votos en total.

La adecuación museográfica de la cripta de Santa Eulalia y su centro de interpretación fueron inauguradas en el año 1993. Desde entonces, hace ya 25 años, los recursos museográficos han prestado su servicio al público sin renovaciones ni modificación alguna.

Por ese motivo, y debido al estado de deterioro y a la falta de funcionamiento de algunos de sus recursos, se planteó una renovación general para desarrollarla a lo largo de este año, que incluiría varios apartados. Por un lado, se pensó en la renovación y reubicación de la panelería interpretativa. También se propuso el cambio de ubicación los soportes audiovisuales y la renovación de los contenidos.

Se ideó también la renovación de los recursos museográficos como los dioramas, las piezas. También se tenía la intención de hacer un cambio en la iluminación, en la señalética direccional e informativa y de la panelería interpretativa, así como de los recursos museográficos en la cripta.

Afluencia en verano

En esta actuación elegida se contempla la iluminación monumental del recinto interno de la Alcazaba con la idea de fomentar las visitas nocturnas a este espacio tan emblemático de la ciudad. Esto permitirá su uso turístico durante los meses de verano, época de mayor afluencia turística en la ciudad.

La intención del Consorcio es tener lista la iluminación del interior de este monumento para este verano. Pero hay que tener en cuenta que hay que cumplir unos plazos y que aún los trabajos no se han sacado a licitación y no se han adjudicado, por lo que quizás no estén listos para la fecha deseada.

Esta idea de visita por las noches al interior de la Alcazaba andalusí permitirá su uso turístico durante los meses de verano. Es cuando las visitas nocturnas al Teatro y Anfiteatro romano se suspenden con motivo de la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico en dicho recinto.

Por otro lado, el Consorcio también acometerá junto al Ayuntamiento la iluminación externa de este recinto, lo que lo engrandecerá y será uno de los puntos de mayor atracción turística de la ciudad.