El Consorcio de Mérida aumenta su actividad arqueológica a pesar de la pandemia

JUAN SORIANO MÉRIDA. Martes, 4 de enero 2022, 07:36

La pandemia no frena la labor arqueológica en la ciudad. A pesar de las restricciones a la movilidad que tuvieron lugar en 2020, y a la incertidumbre económica que se ha mantenido en 2021, el Consorcio de la Ciudad Monumental ha alcanzado unas cifras históricas de actividad.

El director del Consorcio, Félix Palma, ofreció un balance de los dos últimos años en una conferencia que tuvo lugar el pasado día 29 en la Sala Decumanus, una cita que se quiere convertir en habitual para dar a conocer la labor de la entidad.

Como expuso, 2020 terminó con 311 intervenciones arqueológicas, con lo que se trató del año con mayor actividad de la entidad. En su mayor parte se trató de seguimientos, con 242, mientras que las excavaciones se redujeron a seis debido a la caída de la actividad asociada a la covid (el resto corresponde a sondeos, prospecciones e incidencias). Salvo unos días en los primeros compases de la pandemia, la construcción se mantuvo en activo durante todo el año. Pero también es cierto que muchos proyectos, especialmente de particulares, se vieron paralizados.

En el año que acaba de terminar la cifra de actividad no ha sido tan alta, pero se ha mantenido en números elevados. Palma señala que 2021 se ha cerrado con 297 intervenciones, de las cuales la mayor parte también corresponde a seguimientos con 216. Pero se ha producido un incremento notable en las excavaciones al llegar a 21, incluso por encima de las 19 que tuvieron lugar en 2019, antes de la crisis sanitaria.

Como explica el director del Consorcio, en los dos últimos años se han reducido los proyectos de edificación, pero han seguido su curso otras actuaciones que, por sus características, requieren de seguimiento arqueológico. Se trata de los trabajos de renovación o implantación de redes de gas, agua y alcantarillado. A esto se suman las grandes obras que se están llevando a cabo en el entorno del casco urbano, como los dos tramos de la línea de alta velocidad y la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas en el término emeritense.

De modo que la labor arqueológica no se ha visto afectada por la covid, pero no se puede decir lo mismo de los ingresos del Consorcio, que en un 75% proceden de las taquillas de los monumentos. Primero con el confinamiento y después con las restricciones a la movilidad la actividad turística se resintió y con ello la financiación de la entidad. Eso se tradujo en una caída de la contratación de personal mediante bolsas de empleo. La caída de fondos llevó a prescindir de sustituciones por bajas o vacaciones para ahorrar costes. Asimismo, se desestimaron las excavaciones asociadas a labores de investigación en grandes espacios patrimoniales, que se habían reactivado en los últimos años. El trabajo arqueológico se redujo por tanto a lo preceptivo en casos de obras. Al menos, las medidas preventivas asociadas a la pandemia no han supuesto una merma adicional para la entidad. Palma afirma que la necesidad de guardar distancia entre los trabajadores no ha supuesto un problema al tratarse de un trabajo al aire libre, especialmente en aquellas intervenciones que se llevan a cabo en grandes espacios.

Hallazgos destacados

De esa forma, durante la crisis sanitaria el Consorcio ha seguido trabajando con normalidad, lo que ha permitido sacar a la luz nuevos hallazgos de interés. Uno de los más llamativos es el mosaico descubierto en 2021 en la calle Benito Toresano. Palma reconoce el atractivo de esta pieza, pero apunta que en buena parte ya estaba roto por obras anteriores y además una parte se encuentra debajo de las viviendas actuales. De ahí que, en lugar de desmembrarlo, se haya optado por su documentación y conservación para que, si se plantea, se pueda llevar a cabo su recuperación íntegra en el futuro.

Asimismo, destaca los mosaicos en el pavimento de una vivienda en la huerta de Otero, junto a la Alcazaba Árabe, gracias a la labor de las escuelas profesionales Medea y Barraeca. También cita la aparición de estructuras asociadas al Foro de la Colonia que han salido a la luz en una casa de la calle Travesía de Parejos y que serán integradas en la nueva construcción; así como el seguimiento que se está llevando a cabo en la reforma de Valverde Lillo y otras calles del centro de la ciudad para conocer con mayor precisión por dónde transcurría la muralla romana.