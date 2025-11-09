El Consistorio emeritense otorga 52.000 euros en ayudas a entidades que reparten alimentos para Navidad Las asociaciones interesadas pueden presentar solicitudes hasta el próximo viernes, día 14

Entrada a la Delegación de Servicios Sociales, en el Estadio Romano.

Celestino J. Vinagre Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:50

El Ayuntamiento emeritense destinará 52.000 euros de fondos propios en ayudas a las entidades sociales que atienden a familias vulnerables con bajos recursos para la compra de alimentos y productos de primera necesidad en época navideña.

Se trata de una línea de ayudas que se pone en marcha por noveno año consecutivo desde el Ejecutivo municipal de Antonio Rodríguez Osuna.

El reparto «se realizará de manera equitativa entre las entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases para la concesión de estas ayudas», ha dicho la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.

Cada entidad recibirá un cantidad económica que dependerá del número de familias a las que suministren alimentos o productos de primera necesidad a lo largo del año, ha puntualizado.

Las entidades sociales interesadas en acceder a esta convocatoria de ayudas pueden presentar la instancia en el registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica hasta el próximo viernes, día 14.

Las asociaciones están obligadas, previa a la concesión de la ayuda, a la presentación de una memoria donde indiquen las actividades que desarrollan así como el número de personas y familias a las que atienden habitualmente.

La delegada de Servicios Sociales ha resaltado que las entidades sociales también han visto mermados sus recursos para atender a las familias y, por tanto, «queremos apoyar y colaborar con ellas».

Insiste Alarcón que se trata de colaboración «constante y que ejemplifica el compromiso de este equipo de gobierno local en su afán por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía de Mérida».

Estas ayudas se suman a otras que actualmente hay en vigor como son las de mínimos vitales, las de contingencias, el Fondo de Garantía Social y las ayudas de emergencia social habitacional, entre otras, ha especificado la delegada de Servicios Sociales.