Embalse de Cornalvo. HOY

La Confederación licita las obras de reparación del canal de Cornalvo

Sale con un presupuesto de 461.000 euros y el plazo máximo de ejecución es de seis meses

R.H.

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:56

La Confederación Hidrográfica del Guadiana inicia el expediente de contratación para la reparación del canal alimentador del embalse de Cornalvo. El plazo de ejecución previsto es de seis meses. Tiene un presupuesto máximo de 461.033,70 euros.

Conllevará la reparación del tramo inicial del canal alimentador de la presa de Cornalvo, en una longitud de casi 1,5 kilómetros, desde la presa de las Muelas hasta el primer cruce con el camino de servicio, donde se recoge la mayor parte de las aportaciones del embalse.

Esta obra permitirá asegurar el buen estado de esta infraestructura hidráulica, impulsando el ahorro y mejorando la distribución del agua.

La presa de Cornalvo fue construida hacia el siglo II después de Cristo. Está situada en la cabecera del arroyo Albarregas. Tiene 24 metros de altura total y 200 de longitud en coronación. Es capaz de almacenar 3,13 hectómetros cúbicos.

