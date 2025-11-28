La Confederación del Guadiana instala paneles fotovoltaicos para autoconsumo en su sede de Mérida

La Confederación Hidrográfica del Guadiana instalará paneles solares en el edificio de su sede en Mérida para ahorrar en su factura energética. Acaba de adjudicar, ... por casi 62.000 euros, el contrato a una empresa, Impulso Verde SL, para la instalación de una planta fotovoltaica de 50 kilovatios de potencia, con la que generar electricidad para autoconsumo, que reducirá notablemente la facturación eléctrica. Se estima que esa instalación de autoconsumo podrá producir al año unos 110 MWh (megavatios/hora). Además, cambiará la iluminación del edificio. La licitación salió con un presupuesto de 156.700 euros.

La instalación de la planta solar se prevé realizarla sobre la cubierta del aparcamiento, actualmente utilizada como lámina de agua ornamental. Esto, se hace necesario vaciar ese pequeño estanque visible actualmente y retirar los áridos existentes en su fondo.

Se explica en el proyecto que se utilizará unas bases prefabricadas de hormigón que proporcionen la sujeción e inclinación precisa para mejorar la captación solar, así como instalar cuadros eléctricos de protección y el tendido de cableado eléctrico entre la planta y el cuadro general.

La demanda de energía eléctrica de la red que tiene cada año la Confederación del Guadiana con su sede en Mérida se estima en 211 megavatios/hora. Es decir, con la instalación de las placas solares cubrirá más de la mitad de su demanda de energía anual.

Por otro lado se pretende sustituir completamente el sistema de iluminación de los despachos que actualmente se realiza mediante tubos fluorescentes, así como la iluminación de los pasillos del edificio que realiza mediante lámparas fluorescentes compactas.

De forma concreta, se sustituirán todos los tubos fluorescentes existentes en los despachos del edificio por tubos de tecnología LED. y se cambiarán las lámparas compactas de las luminarias de los pasillos por equivalentes en tecnología LED.

El plazo de ejecución de todos estos trabajos es de seis meses, con lo que debería estar la obra concluida antes del inicio del próximo verano.

A esta actuación, la Confederación suma otra avanzada por HOY el pasado 4 de noviembre. Se trata del cambio de cristales y ventanas de su sede en Mérida para reducir su temperatura en verano. Sale el proyecto a licitación por casi 90.000 euros.