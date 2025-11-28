HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sede en Mérida de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. HOY

La Confederación del Guadiana instala paneles fotovoltaicos para autoconsumo en su sede de Mérida

También cambiará la iluminación de los despachos y pasillos del edificio, situado en la avenida Reina Sofía de la capital extremeña

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:59

La Confederación Hidrográfica del Guadiana instalará paneles solares en el edificio de su sede en Mérida para ahorrar en su factura energética. Acaba de adjudicar, ... por casi 62.000 euros, el contrato a una empresa, Impulso Verde SL, para la instalación de una planta fotovoltaica de 50 kilovatios de potencia, con la que generar electricidad para autoconsumo, que reducirá notablemente la facturación eléctrica. Se estima que esa instalación de autoconsumo podrá producir al año unos 110 MWh (megavatios/hora). Además, cambiará la iluminación del edificio. La licitación salió con un presupuesto de 156.700 euros.

