La Confederación del Guadiana cambia cristales y ventanas de su sede en Mérida para reducir su temperatura en verano

En Extremadura, sobra calor y casi nunca hace un frío persistente. Sin embargo, muchos edificios parecen diseñados como si en lugar de estar en el ... suroeste de la Península Ibérica estuvieran en Noruega y eso se nota en su interior. Mejorar el aislamiento térmico para que los trabajadores que desempeñan su jornada laboral en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en Mérida va a conllevar una actuación para casi 90.000 euros en ese inmueble que acaba de sacar a concurso el organismo de cuenca. Para eso se cambiarán cristales y ventanas. Las empresas interesadas en presentarse a la licitación tiene de plazo para presentar ofertas hasta el día 25 de este mes. Quien gane el concurso tiene tres meses de plazo para ejecutar la obra una vez se adjudique, por lo que será antes del inicio del próximo verano.

Lo que se va a hacer, de forma general en la sede de la CHG en Mérida, es la sustitución de los huecos de fachada con orientación sur, y sur-oeste reemplazando los cristales existentes por otros dotados con control solar y bajo emisivos «que reduzcan notablemente la radiación solar incidente al interior del edificio» y con ello la temperatura de los espacios con orientación sur durante los meses de verano, se explica en el pliego.

De forma concreta, se especifica que se van a reemplazar 153 cristales y 3 ventanas de PVC, así como la sustitución completa de una ventana (carpintería y cristales). Los cristales y ventana a instalar serán de composición similar a la existente pero dotados de control solar y bajo emisivos de coloración neutra, se explica.

En conjunto supone la mejora de aislamiento de 120 metros cuadrados de la envolvente térmica del edificio de la Confederación en la capital de Extremadura, situado en la avenida Reina Sofía, número 43.

Por envolvente térmica se entiende el conjunto de elementos constructivos de los espacios habitables de un edificio. Básicamente, muros, suelos, cubiertas y ventanas, en contacto con el aire exterior, el terreno u otro edificio. Es la imagen exterior del edificio pero también tiene una función de protección, que afecta a la habitabilidad y al confort de los espacios interiores y por lo tanto al bienestar de las personas que están en el edificio de la Confederación en Mérida.

La sede fue inaugurada en 2009 y destaca por su diseño arquitectónico de los arquitectos Rafael Moneo y Rafael Mesa, integrado en el entorno arqueológico de la ciudad. El edificio se ha construido en un solar propiedad de la entidad, de forma triangular con fachada de 150 metros a la avenida Reina Sofía, 105 metros a calle Aurigas y 120 metros al Circo, con una superficie de 7.757 metros cuadrados.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana dispone en Mérida de dos edificios destinados a tareas administrativas, técnicas y de dirección. Los huecos de la envolvente de estos edificios (muros cortina o de fachada ligera y ventanas) están cerrados mediante cristalería que carece de tratamiento contra la radiación solar, por lo que las zonas con orientación sur y sur-oeste reciben gran cantidad de radiación solar que provoca un excesivo calentamiento de los espacios en los que se encuentra.

Los trabajos se realizarán desde andamios a ubicar en los patios de luz de la sede emeritense de la Confederación dónde se encuentran los muros cortina a tratar. Los de las ventanas se ejecutarán desde el interior del edificio en la zona dónde se encuentre cada hueco. No se precisan medios especiales de acceso a la zona de trabajo.

Estas labores de mejora del aislamiento térmico se realizarán preferentemente en horario de tarde para evitar interferir con los trabajadores que ocupan los despachos, alrededor de medio centenar habitualmente.