Sede de la Confederación Hidrográfica en Mérida. HOY

La Confederación del Guadiana cambia cristales y ventanas de su sede en Mérida para reducir su temperatura en verano

Sale a concurso la actuación por casi 90.000 euros; los trabajos tiene un plazo de ejecución de tres meses

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:14

En Extremadura, sobra calor y casi nunca hace un frío persistente. Sin embargo, muchos edificios parecen diseñados como si en lugar de estar en el ... suroeste de la Península Ibérica estuvieran en Noruega y eso se nota en su interior. Mejorar el aislamiento térmico para que los trabajadores que desempeñan su jornada laboral en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en Mérida va a conllevar una actuación para casi 90.000 euros en ese inmueble que acaba de sacar a concurso el organismo de cuenca. Para eso se cambiarán cristales y ventanas. Las empresas interesadas en presentarse a la licitación tiene de plazo para presentar ofertas hasta el día 25 de este mes. Quien gane el concurso tiene tres meses de plazo para ejecutar la obra una vez se adjudique, por lo que será antes del inicio del próximo verano.

