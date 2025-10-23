El concurso del Carnaval Romano de Mérida abre su plazo de inscripción y tendrá dos fases

Abierto el plazo de inscripción -se acaba el 7 de noviembre- para el concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2026 que, en esta edición, contará ... con dos fases. Las bases contemplan la celebración de dos fases semifinal y final en el concurso de adultos o la incorporación de la modalidad de cuarteto en el concurso de juveniles que se celebrará el 6 de febrero. Las semifinales darán comienzo el 30 de enero y se celebrarán varias sesiones en función del número de grupos inscritos.

En el caso de las agrupaciones adultas, se establece que los componentes sean mayores de 16 años de edad o cumplan 16 el mismo año del concurso, estableciéndose cuatro modalidades: coro (mínimo 20 y máximo 45), comparsa (mínimo 12 componentes), chirigota (mínimo 8 componentes) y cuarteto (mínimo de 3 y máximo de 5 componentes).

El repertorio será inédito, salvo menciones puntuales de obras de otras agrupaciones, en cuanto a la letra, en lo que respecta a la música, Las músicas del repertorio tendrán que ser necesariamente original e inédita en el concurso de agrupaciones del Carnaval Romano, y en otros concursos oficiales de agrupaciones de Carnaval.

La agrupación deberá llevar en su repertorio música de cuplé y pasodoble original, en el caso de chirigotas y comparsas, de cuplés en caso de cuartetos, y de tango y cuplé en el caso de los coros.

Las agrupaciones contarán con un máximo de treinta minutos de tiempo de actuación en escena en cada sesión del concurso en que participen, a contar desde el comienzo de la interpretación de la presentación hasta el final del popurrí, estableciéndose penalizaciones por excederse en el tiempo.

Tanto el concurso de coro como el de cuarteto tendrán una única sesión, siempre que no superen los seis inscritos. En caso de superar ese número de inscritos, el Ayuntamiento, a criterio propio, podrá decidir la organización de una fase final más, en esas dos modalidades, si se diera esa circunstancia.

Las modalidades que valoraran los jurados serán comparsas, coros chirigotas y cuartetos. En la categoría de comparsas y chirigotas se establecen ocho premios de 2.500, 1.500, 1.000, 800, 600, 400, 200 y 100 euros, respectivamente.

En la categoría de coros habrá tres premios de 1.500, 1.200 y 1.000 euros respectivamente, y en cuartetos cuatro premios de 700, 500, 350 y 200 euros. El resto de agrupaciones recibirá una gratificación de 100 euros. También habrá un premio 'Tijera de Oro' de 200 euros que valorará la escenografía, tipo y disfraz.

Para agrupaciones juveniles se establecen las modalidades de comparsa y chirigota con componentes de entre 12 y 18 años. Los premios, de 800, 600, y 400 euros respectivamente en chirigota y comparsa y de 600, 400 y 200 en cuarteto.