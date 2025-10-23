HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
Actuación de la chirigota La Marara, en la pasada edición del Carnaval Romano. J. M. R.

El concurso del Carnaval Romano de Mérida abre su plazo de inscripción y tendrá dos fases

Las semifinales comenzarán el 30 de enero y la chirigota o comparsa ganadora se llevará 2.500 euros

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:04

Abierto el plazo de inscripción -se acaba el 7 de noviembre- para el concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2026 que, en esta edición, contará ... con dos fases. Las bases contemplan la celebración de dos fases semifinal y final en el concurso de adultos o la incorporación de la modalidad de cuarteto en el concurso de juveniles que se celebrará el 6 de febrero. Las semifinales darán comienzo el 30 de enero y se celebrarán varias sesiones en función del número de grupos inscritos.

