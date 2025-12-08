Concluye la restauración del Monumento al Cofrade, con una nueva ubicación en Mérida

Finaliza el proceso de restauración del Monumento al Cofrade. El Ayuntamiento emeritense ha destinado 6.000 euros para unos trabajos realizados por la emeritense Yolanda ... Burgos.

Se ha consolidado algunas partes de la escultura que, con el paso del tiempo y los efectos de la climatología, estaban afectadas. También se ha reforzado algunos de los elementos que componen la figura, tanto en su parte exterior como en la interior de la estatua.

Igualmente se ha procedido al relleno de partes huecas, refuerzo de puntos débiles, arreglo de grietas, reconstrucción de partes faltantes, limpieza, pintado, protección frente a humedad y altas temperaturas.

Tras la autorización por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental se ha colocado, a petición de la Junta de Cofradías, enfrente de su anterior emplazamiento. De forma concreta entre la Puerta del Perdón de la Concatedral y la puerta de la antigua sacristía.

De esta forma, el monumento ya luce con el fondo del lienzo de la Concatedral, ubicación en la que gana más realce, se subraya desde el Consistorio emeritense.

El escultor Francisco Cabezas Mayorga, por 12.500 euros, realizó la escultura. La terminó en noviembre de 2015. El Monumento al Cofrade se instaló en 2016.

Se concretó tras un concurso de ideas convocado en 2014 por el Ayuntamiento tras la petición realizada por el pregonero de la Semana Santa de ese año Mario Hernández. Se pretendía homenajear a cofrades, como se lee en la placa que tiene: 'A los que hicieron, hacen y harán posible, la Semana Santa de Mérida'.