Concierto de la orquesta de jazz Jazzeres en Santo Domingo por la Fundación CB Se trata de una agrupación compuesta por 18 músicos extremeños; actuarán el próximo viernes, a las 20 horas

Celestino J. Vinagre Domingo, 26 de octubre 2025, 08:46 Comenta Compartir

Cita con el jazz en la sede de la fundación Caja Badajoz en Mérida. Jazzeres Big Band, orquesta de jazz compuesta por 18 músicos extremeños, en su mayoría profesores y exalumnos del Conservatorio 'Hermanos Berzosa' de Cáceres, ofrecen un concierto el próximo viernes a las 20 horas en la sede de centro cultural Santo Domingo. Su objetivo es divulgar el repertorio clásico y contemporáneo de las big bands, «ofreciendo un espacio a jóvenes talentos y manteniendo viva la escena jazzística de la región», se explica.

Bajo la dirección del contrabajista y arreglista Enrique Tejado, la banda interpretará un recorrido sonoro que va desde el swing de los años 30 (Benny Goodman, Glenn Miller) hasta compositores modernos como Chick Corea y Jaco Pastorius, sin olvidar grandes clásicos de Count Basie o Duke Ellington. La artista invitada será Mili Vizcaíno.

En los saxos estarán Juan Luis González, Pedro Caballero, Joaquín de la Montaña, Abraham Garzón. En las trompetas, Jesús Moreno, José Jaime Reyes, José Sampedro, Jorge Pastor.

Mientras, José Ángel Sánchez, Fernando Sánchez, Javier Bardón, Juan Camilo Tróchez estarán en los trombones en la sección rítmica Luis Sanz (piano), José Joaquín García (batería), Pedro Calero (contrabajo).‌

La entrada es libre hasta completar aforo. El concierto tiene una duración aproximada de una hora. Con el jazz, la Fundación CB cierra una programación de octubre en la que ha acogido charlas sobre personajes históricos y, en este final de mes, talleres infantiles con motivo de Halloween.

