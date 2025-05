Malú deslumbra en el Teatro Romano

redacción Sábado, 10 de septiembre 2022, 07:46 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

Pura energía sobre el escenario del Teatro Romano. Después de tres años de espera, Malú deslumbró en un espectáculo donde repasó sus temas más conocidos y lo más reciente de su repertorio. Arropada por un buen equipo de músicos, la cantante fue desgranando sus canciones, entre personas de todas las edades que se encontraban en el público y al que se dirigió con elogios a Mérida por ser la primera vez en este escenario: «Teníamos unas ganas locas de estar con vosotros en este lugar mágico. Tocar aquí es un absoluto privilegio y este lugar debe tener el show que merece, con la sobriedad que se merece y espero que lo disfrutéis».

La cantante madrileña comenzó su concierto con 'Ingobernable', un espectáculo que contaba, además con un montaje escénico adaptado Romano.

Siguió por el nuevo disco con 'Abran Fuego', en un recorrido por todos sus registros sonoros en el que no faltó la rumba de 'Contradicción' o esas baladas dramáticas de la vieja escuela como 'Me Fui' o la siempre tan desgarradora 'Deshazte De Mí'. Con 'Deshielo' puso fin al primer bloque, un tema algo más rockero que culminó con un buen dúo de solos de guitarra eléctrica. El segundo bloque fue turno para repasar sus ya casi 25 años de carrera y lo hizo con cambio de vestuario y con medly en el que incluía 'Duele', 'Siempre Tú', 'Me Quedó Grande Tu Amor', 'Te Conozco Desde Siempre' y 'A Esto Le Llamas Amor'. La cantante siguió con 'Desprevenida', 'Que Nadie' y 'Ahora Tú' con nuevos arreglos musicales. El concierto avanzó hasta llegar y Malú tocó el cielo estrellado que cubría el monumento romano cuando sonaró n 'Tejiendo Alas' y 'Aprendiz', a las que seguirían 'A Prueba De Ti', 'En Blanco y Negro' y 'Como Una Flor' y que el público coreó con ella.

