El guitarrista Miguel Vargas con una nieta. HOY

Concierto del guitarrista Miguel Vargas desde el balcón del Hotel Ilunion Palace de Mérida

Se rinde homenaje de esta forma al guitarrista Benito de Mérida, acompañante habitual de Pepe Marchena

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:01

Concierto homenaje pero con una puesta en escena poco habitual. Desde un balcón de un hotel, cinco estrellas, en pleno centro de Mérida. El próximo viernes, a las 21 horas, el guitarrista Miguel Vargas, hijo adoptivo de la ciudad, tocará en honor de Benito de Mérida, un guitarrista reconocido que fue acompañante habitual del cantaor Pepe Marchena en sus actuaciones. Será desde el balcón del Ilunion Palace Mérida. Servirá como anticipo al inicio del Festival Flamenco Mérida, que comienza este sábado.

El Ayuntamiento emeritense conmemora de esta forma, en el centenario de su nacimiento, la figura de Benito de Mérida, destaca el delegado de Cultura, Antonio Vélez. Fue un gran guitarrista flamenco y acompañante continuo de uno de los grandes cantadores recientes, Pepe Marchena (1903-1976), ha dicho Vélez. Recuerda además como Benito de Mérida cómo «demostró su apego a la ciudad con obras como sus grabaciones tituladas 'Granaínas por Mérida' que se encuentran en la Biblioteca Nacional».

A Miguel Vargas se le ha encomendado homenajear al guitarrista emeritense. Vargas, que ha actuado recientemente en el festival Flamenco on Fire, expresa su orgullo por tocar por este motivo. El guitarrista subraya «la importancia del flamenco propio de Mérida, mencionando a Juan Cantero y Benito de Mérida, señalando que la ciudad tiene sus propios cantes». Adelanta que tocará «por nuestra tierra, incluyendo toques de Extremadura y Mérida, además de seguidillas y tarantas».

El concierto de Vargas este viernes desde el balcón del hotel Ilunion será breve, con una duración aproximada de 35 minutos, por lo que se ruega puntualidad. El evento cuenta con la colaboración del hotel, cuyo director, José María Valadés, ha facilitado la actividad. También se agradece a Manuel Prieto Castro, vecino de Mérida y gran aficionado al flamenco, impulsor de este homenaje.

