Concierto de Gecko Turner en el María Luisa con entrada libre

Redacción MÉRIDA. Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El artista extremeño Gecko Turner ofrecerá hoy a las 20.30 horas, un concierto en el Teatro María Luisa de Mérida dentro de la programación de actividades culturales previas a la Navidad con entrada libre hasta completar aforo.

«Soul, funk, jazz, ritmos africanos o incluso electrónica son algunos de los estilos musicales que nos ofrece este polifacético artista», destaca el Consistorio emeritense.