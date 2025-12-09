Concierto de Gecko Turner en el María Luisa con entrada libre

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

MÉRIDA.

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El artista extremeño Gecko Turner ofrecerá hoy a las 20.30 horas, un concierto en el Teatro María Luisa de Mérida dentro de la programación de actividades culturales previas a la Navidad con entrada libre hasta completar aforo.

«Soul, funk, jazz, ritmos africanos o incluso electrónica son algunos de los estilos musicales que nos ofrece este polifacético artista», destaca el Consistorio emeritense.

