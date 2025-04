La compra de viviendas de segunda mano crece un 4% en Mérida

MIRIAM SIERRA BECERRO MÉRIDA. Jueves, 11 de agosto 2022, 08:10 Comenta Compartir

Este 2002 está siendo un buen año para el mercado inmobiliario en Mérida. También lo fue el anterior. Muchos emeritenses, tras la pandemia, decidieron mudarse a viviendas que tuvieran un balcón o patio ante el temor de que se volviera a un confinamiento. Por esto, el mercado inmobiliario, sobre todo el de segunda mano, ha crecido entre un 4% y un 5% en lo que va de año, estima el sector en la capital extremeña.

Un informe del banco BBVA señala que la compraventa de vivienda en lo que va de año en todas las regiones españolas superan a las del 2019. Estas adquisiciones ya crecieron aún más en el pasado 2021.

Según Manuel Cabrera, gerente de la inmobiliaria Viprés, este año se han comprado más casas que alquilado. «El alquiler está por las nubes, hay mucha demanda pero poca oferta, no se construye mucho» afirma Cabrera a HOY. Además, añade, los que se mudan a otra vivienda prefieren venderla antes que alquilarla a otras personas.

El perfil de clientes que llegan a la inmobiliaria para comprar son personas de entre 30 y 40 años que buscan adquirir su primera vivienda. El gerente de a inmobiliaria mira con buenos ojos al último trimestre del año ya que espera que «el mercado se mantenga estable o incrementen las ventas».

Muchos estudiantes y profesores se acercan a la inmobiliaria Exclusivas Juan Antonio buscando viviendas en alquiler para establecerse durante el curso académico. Juan Antonio López, su gerente, explica que este verano el mercado inmobiliario está muy tranquilo y que, además, hay mucha demanda de compra de viviendas. «Los que más se acercan son parejas de entre 35 y 40 años con niños pequeños que buscan casas unifamiliares para entrar a vivir» explica López.

Su pronóstico para el mercado de la vivienda hasta final de año es incierto, ya que espera que sean buenos estos últimos meses pero concluye que «con la subida del Euribor se va a dificultar que muchas personas decidan comprar o alquilar» recalca.

Con la situación económica actual y, sobre todo tras la pandemia, muchos clientes se lanzan a las promociones de compra de viviendas con un amplio balcón por temor a un nuevo confinamiento por la pandemia.

Compra

Blanca González estaba al principio de alquiler en un piso, pero estaba buscando comprar. En octubre de 2019 encontró un piso reformado en internet de un particular que gestionaba la venta por una inmobiliaria por 50.000 euros, un chollo en este momento por la situación económica. «Decidí pagar a plazos fijos la hipoteca y me alegro por ello, ya que no sabía que iban a subir tanto los precios y los intereses», afirma González.

Actualmente su familia está tratando de vender una casa de 300 metros cuadrados de dos plantas cerca del acueducto de Los Milagros que pertenecía a un familiar. Está siendo complicado. «En la primera inmobiliaria que fuimos para que nos gestionase la venta nos dijo que teníamos que bajar el precio, ya que mucha gente se quejaba por esto y porque tenían que reformar la vivienda, y porque los precios de los pisos están disparados» explica González.

Al ver este panorama, decidieron cambiar de agencia para que alguien compre este inmueble.