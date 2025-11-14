La compra de la parcela junto al acueducto de Los Milagros supone 884.000 euros para el Ayuntamiento Son 5.000 metros cuadrados que ocupan un solar y una nave, que se habilitarán como zona verde y se hará un pequeño auditorio

Edificación que será derribada y solar contiguo comprado el Ayuntamiento en la avenida de Los Milagros.

Celestino J. Vinagre Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:22

El Ayuntamiento de Mérida compra una parcela de más de cinco mil metros cuadrados frente al acueducto de Los Milagros que se transformará en zonas verdes y un auditorio al aire libre junto al monumento, como ha contado este diario. El objetivo final es lograr un mayor realce y visión del monumento romano porque se derribará una nave existente actualmente y se adecentará una parte significativa de terreno.

El coste total de la operación es de 884.354 euros para las arcas municipales. Buena parte de ese dinero ya se ha pagado a sus propietarios.

Ahora mismo en esa área, en la avenida de Los Milagros número 41, al lado de la floristería, el estanco y el bar que existen junto a la rotonda de confluencia con la avenida Vía de la Plata, hay un solar sin uso y una edificación, una especie de nave-cochera.

En ella el Gobierno local va a crear una gran zona verde y un pequeño auditorio al aire libre como el que ya existe en el parque de las Siete Sillas. Todo ello junto a la eliminación del muro actual conllevará que el acueducto de Los Milagros pueda ser contemplado mejor desde Vía de la Plata y la avenida del Lago.

El derribo del muro y la nave y la ampliación como zona verde y el pequeño auditorio se acometerán a lo largo del próximo año.

En marzo del año pasado, en el Boletín Oficial de la Provincia, se publicaba el inicio del expediente para la adquisición por parte del Ayuntamiento de esa parcela de 5.000 metros cuadrados.

Ayer, en el Boletín, aparecía que el Gobierno municipal aprobaba el pago de cantidades a tres de los seis propietarios de esos solares, según lo fijado por el Jurado Autonómico de Valoraciones.

Entre los tres percibirán de las arcas municipales 493.369,39 euros en concepto de expropiación. Previamente el Ayuntamiento había adquirido otra parte de la parcela por procedimiento judicial a otro propietario.

Solo uno de ellos, que tiene el 16% del total del solar, no ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento y ha acudido a los tribunales para intentar recibir más dinero del que el Consistorio emeritense recoge conforme a la valoración del Jurado Autonómico.

El objetivo de esta operación en Los Milagros es «seguir mejorando el entorno del acueducto para el uso y disfrute de la ciudadanía y de quien nos visita. Seguir dignificando nuestros entornos monumentales, transformando Mérida y generando espacios verdes de uso público», destacó entonces el alcalde Antonio Rodríguez Osuna.

No es la primera vez que el Gobierno municipal compra terreno para revalorizar el entorno de Los Milagros. En 2019 el Ayuntamiento llegaba a un acuerdo con los propietarios de unas edificaciones situadas en la avenida Vía de la Plata con el objetivo de derribarlas y mejorar la imagen de esta zona de la ciudad. La actuación tuvo un coste de algo más de 250.000 euros. Los propietarios pedían medio millón de euros.

Estas propiedades se encontraban entre la avenida Vía de la Plata y la avenida de las Abadías, junto a la rotonda en la que arrancan la Ronda de los Eméritos y la avenida del Lago. Se trataba de una manzana en forma de cuña que contenía un edificio de ladrillo visto y varias naves. Estuvo allí una oficina de farmacia.