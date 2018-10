El compositor emeritense Domingo González recibe un premio en Venezuela

El compositor emeritense Domingo González de la Rubia ha recibido el tercer premio en el segundo Concurso de Composición Internacional para Guitarra de las Américas (Venezuela), que se ha celebrado recientemente. Ha recibido este galardón por su obra para guitarra 'Virya'. El jurado estaba integrado por expertos musicales procedentes de países como México, Argentina o Venezuela.

González de la Rubia es, además de compositor, pianista, director de orquesta, presidente de la Asociació Catalana de Compositors (ACC), presidente de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores (FAIC) y Miembro de Honor de la Acadèmia Catalana de la Música.

Domingo nació en Mérida en 1964. Actualmente trabaja en algunas piezas que se estrenarán próximamente. Son trabajos de música de cámara. Asimismo está proyectando su próxima obra sinfónica.

«Otro de los proyectos que me tiene ocupado es la edición de un CD integrado por mis propias versiones de música popular. Entre ellas de algunas extremeñas que he arreglado para piano y voz y que he podido interpretar al piano junto a la cantante Estela Barrientos en Chicago, Moscú, Tomsk, Kazán y en localidades de España. Me encantaría presentarlas en Extremadura», dice.

Realizará próximamente estrenos para coro, uno de ellos en el Museo de Arte Romano, a cargo del conjunto Lux Contemporánea, que dirige Rebeca Santiago. «Y se tocarán en noviembre tres obras mías para voz y piano en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona ya editadas hace algún tiempo. En marzo estrenaré una obra para orquesta de cuerda en la Real Academia de Bellas Artes de San Jordi, en Barcelona».

Como director, este año ha aumentado su actividad. «Me hicieron titular de la Joven Banda Sinfónica de Barcelona donde trabajo el repertorio con estudiantes del conservatorio. Asimismo dirigiré dos conciertos a la Orquesta de Cámara Germans Pla de Barcelona. En conclusión, sigo dividiendo mi tiempo entre la composición, la pedagogía, la dirección orquestal, el piano y la musicología», concluye González de la Rubia.