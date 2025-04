Comisiones Obreras convoca una manifestación por el cierre del Juan XXIII

REDACCIÓN MÉRIDA. Domingo, 13 de febrero 2022, 08:20 Comenta Compartir

La Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras convoca una concentración en las puertas del Colegio Juan XXIII para mañana a las doce para protestar por el cierre definitivo del centro. El sindicato invita a toda la comunidad educativa, a los vecinos de San Juan y al resto de asociaciones de madres y padres de los colegios públicos de la ciudad.

Sospecha el sindicato que el mismo destino que el Juan XXIII pueden seguir pronto otros centros de la ciudad también con baja escolarización.

No comparten los argumentos esgrimidos por el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya. Entienden que con la clausura definitiva se da la espalda a un barrio entero y se discrimina a San Juan.

El PP

También se ha mostrado muy crítico con la decisión el Partido Popular. La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, calificó el viernes la situación de «muy grave» y sospecha igualmente que algunos colegios rurales acabarán también cerrando.

Desde el PP local, Miguel Valdés, critica que el Ayuntamiento, al conocer la decisión de la Junta, no tome la iniciativa para amortizar el edificio. «Puede que estemos otra vez ante un recinto público que se cierra en la ciudad y al que luego no se le da uso», critica. Por eso reclama al gobierno local que cambie de actitud, que no deje todas las decisiones futuras en manos de la consejería de Educación y presente un plan para sacarle provecho al edificio de San Juan.