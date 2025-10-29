HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Maqunaria y trabajadores en la barriada de Los Bodegones, esta mañana, en Mérida.
Maqunaria y trabajadores en la barriada de Los Bodegones, esta mañana, en Mérida. J. M. Romero

Comienza la retirada de pavimento en mal estado para el reasfaltado de calles en Mérida

Se ha empezado en vías de Los Bodegones y la intención es que mañana se extienda la nueva capa para que vuelvan a la normalidad

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:56

Comienza la octava campaña de reasfaltado de calles de Mérida. Ni la lluvia, escasa a primera hora de la mañana, ni el riesgo de precipitaciones más cuantiosas a medida que avance el día, ha impedido que las máquinas y los operarios empiecen su tarea. Como estaba anunciado, se ha comenzado por calles de Los Bodegones y la Zona Sur en una tarea que se aplicará para cincuenta calles de la capital extremeña cuyo pavimento presenta un mal estado. En principio, el plan de reasfaltado debe estar terminado antes de que acabe el año.

Lo que se ha comenzado a hacer esta mañana por calles como Córdoba, Salamanca, Cartagena, Luis Buñuel y Arturo Barea es lo que se llama fresado de la superficie. Esto es, la retirada del pavimento que se va a sustituir. Está agrietado o fisurado. Una vez se ha retirado de la vía se realiza la reparación de uno nuevo y su posterior colocación como una nueva capa. Eso es algo, que en el caso de las calles sobre las que se ha actuado hoy, que ocurrirá mañana.

Explican los técnicos consultados por este diario que salvo lluvias torrenciales, algo que no ha ocurrido esta mañana en Mérida, se puede comenzar a retirar el pavimento aunque llueva. En cambio, para la extensión de la nueva capa de asfalto sí es más conveniente un tiempo seco. Para mañana las previsiones apuntan a que apenas lloverá en la ciudad.

J. M. Romero

Como ha contado este diario, este miércoles arranca el octavo plan anual de reasfaltado de calles emeritenses. Comienza en la barriada de Los Bodegones y llegará a medio centenar de vías de la ciudad de otras seis zonas. El coste alcanza los 568.000 euros. Son calles que presentan una capa de rodadura envejecida, con desperfectos que afectan a la permeabilidad, regularidad y rugosidad de la capa de rodadura.

«Desde el equipo de gobierno teníamos claro que las calles no se asfaltan cuando llegan las elecciones, sino que hay que hacer un mantenimiento periódico. Así estamos actuando desde el primer año de gobierno del equipo actual», ha dicho la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández.

