El comercio de Valverde Lillo no recupera público tras la obra de la calle Notan los empresarios que al ser una zona peatonal ya no tiene tanta gente como cuando había aparcamientos

MIRIAM SIERRA BECERRO MÉRIDA. Domingo, 25 de septiembre 2022, 08:24 Comenta Compartir

Doce del mediodía en la calle Félix Valverde Lillo. Los comerciantes ven pasar a muy poca gente por delante de sus negocios y se sienten impotentes ante esta situación. Muchos de ellos afirman que, tras la peatonalización de esta calle, su volumen de clientes se ha reducido bastante. Ante este problema, algunos de estos negocios se encuentran al límite e incluso se están planteando echar el cierre.

Ese es el caso de Mérida, una tienda de papelería, que ha visto entrar a muy pocos clientes desde el comienzo de las obras de peatonalización. Su propietario, Antonio Lin, afirma que su tienda se encuentra «bastante mal» porque los vehículos ya no circulan por esa vía.

«La calle ahora mismo se encuentra prácticamente vacía, se están cargando los negocios que nos encontramos en esta calle porque la gente ya no pasa con sus coches y no quieren aparcar lejos de la tienda» explica Lin. Si no aumenta el número de clientes, este dueño se verá obligado a cerrar para siempre su establecimiento.

«Las expectativas durante el desarrollo de las obras estuvieron muy alta, pero tras la inauguración hemos visto que la calle está desangelada, prácticamente no tiene vida», opina Juan Miguel Sánchez, encargado de la tienda de muebles La Oca. La solución, afirma Sánchez, es «reactivarla» para que vuelva a pasar gente dando licencias a la hostelería, puesto que así atraerían a más consumidores. «Los coches le daban fluidez gracias a la zona azul, ahora hemos perdido mucha cantidad de clientes porque a la gente le resulta incómodo venir si necesitan comprar algo y llevárselo», explica.

La carga y descarga de la mercancía también está siendo un quebradero de cabeza para este negocio, puesto que solamente está disponible desde las siete de la mañana hasta las doce del mediodía.

«Por las tardes muchas veces tenemos que coger sofás, que puede llegar a pesar 200 kilos, por la tarde, por lo que tenemos que dejar el furgón fuera de esta calle e ir a por él hasta donde esté aparcado» señala Sánchez.

«Veo que esta calle está más orientada al paseo de los turistas que al beneficio de los comercios, ha quedado bonita, pero con ese atractivo no vivimos si no pasan muchos clientes», explica Maribel González de la tienda infantil El Rincón de Mami.

La falta de aparcamientos cerca de los establecimientos comerciales es una de las cuestiones por las que, opina, no pasa tanta gente puesto que «o están muy lejos o tienen que pagar».

Esta propietaria ve el futuro bastante negro si el número de clientes continúa descendiendo. «Si a este problema le unimos la mala situación económica actual con la subida de los precios, no sé que va a ser de nosotros. Sé que no soy la única que se ha planteado echar el cierre», lamenta González.

Eugenio Montosa, propietario de la tienda de ropa Montosa, ve que la calle ha quedado bonita pero ve que falta afluencia de personas y opina que se debería hacer algo «para darle más ambiente». «No notamos mucho la pérdida de clientes, pero sí la falta de movimiento por delante de la tienda», afirma este propietario. Aunque eso sí, explica que aún falta por ver como se verá la calle en los próximos meses.

Sin embargo, la clínica Dental Estetic, no ha perdido muchos clientes pero sí reciben muchas quejas de sus clientes sobre los aparcamientos. «Muchos llegan tarde a las citas porque es muy difícil encontrar aparcamiento o no son capaces de aparcar cerca, pero principalmente ha afectado a las personas con movilidad reducida, ya que ahora sus acompañantes no pueden detenerse delante de la puerta y bajarse para entrar a estas personas, por lo que ahora tienen que desplazarse más», ha afirmado Tatiana Ríos, la secretaria de esta clínica. Teme que en invierno muchos usuarios cancelen las citas que tenían programadas por la lluvia o el frío.

La hostelería también ha sufrido con esta peatonalización, ya que no se pueden conceder licencias para la instalación de veladores. En un principio, explica Raquel Román, encargada de O Melhor Croissant da Minha Rua, a este establecimiento hostelero se le concedió la licencia para colocar un velador.

Tras saber esto, decidieron adaptarlo todo para la nueva terraza que se iba a colocar, pero después de tenerlo todo listo, le denegaron la licencia porque, al hacerla peatonal, era imposible colocar un velador porque podían también interrumpir el tráfico. «Actualmente tenemos la terraza en la calle Juan Pablo Forner, pero está bastante escondida por lo que no vemos a los clientes ni ellos nos ven a nosotros y eso es importante porque va por autoservicio».