El comercio del centro rebaja los precios pero no salva la campaña de verano Los descuentos no han ido tan bien como esperaban y muchos comerciantes temen que la inflación les complique la temporada de otoño

MIRIAM SIERRA BECERRO MÉRIDA. Viernes, 9 de septiembre 2022, 08:46

Los establecimientos comerciales han visto como este año las rebajas de verano no han ido como esperaban. Han notado un descenso en las ventas. Ellos lo achacan, entre otros factores, a que la pandemia ha cambiado la mentalidad de muchos consumidores, ya que muchos prefieren ir a comprar cuando tienen necesidad.

María Eugenia Lozano regenta October, una tienda de mujer en la calle Moreno de Vargas. Vio como el verano empezó fuerte pero comenzaron a decaer sus ventas a final de julio.

«Mérida es una ciudad de turismo, y los turistas que pasean por las calles no vienen a comprar». Su previsión le ha hecho afrontar mejor la campaña y no ha tenido que renunciar a los descuentos por la inflación.

Los establecimientos comerciales no están notando ahora la inflación, pero sí que lo harán en la temporada de otoño

«La ropa de las rebajas ya la tenía comprada antes de que comenzasen a subir mucho los precios, el problema sin duda va a llegar en la nueva temporada de otoño por la gran subida de costes», ha explicado la propietaria.

«He tenido que bajar los descuentos para poder vender más ropa», ha afirmado Rocío González, dueña de Lollipops, una tienda de ropa juvenil ubicada en la calle Berzocana. González también regenta esta misma tienda en Badajoz y de forma online.

En esta campaña, ha visto como ha tenido más ingresos en las tiendas físicas y lo achaca al turismo y a que la gente está saliendo más a la calle.

Acaba de llegar la ropa de la nueva colección y sabe que va a tener que subir los precios por el aumento de los costes. «Si antes vendía el calzado a 25 euros, ahora tengo que venderlo entre 30 y 35 euros». Cree que se ha diluido ya el concepto de rebaja. «La gente prefiere comprar más por necesidad, la pandemia ha cambiado mucho la mentalidad».

Problemas con las obras

La subida de precios no se encuentra entre los problemas de la tienda infantil Bambi, si no que son las obras del convento de las Concepcionistas porque las tiene justo enfrente.

«Ha habido días en los que he tenido que cerrar la tienda y otros en los que tenía la valla de las obras pegada a la puerta, por lo que muchos clientes no venían» ha explicado Miriam Pozo, la encargada de Bambi.

Por ello, las rebajas no han ido como esperaba, sus ventas se encuentran muy por debajo de las de 2021. «Los productos rebajados se encuentran tiradísimos de precio, ropa se encuentra rebajada en un 50%, pero no ha habido mucha afluencia de clientes». La peatonalización de la calle Félix Valverde Lillo ha sido un quebradero de cabeza para María José Gutiérrez, dueña de la tienda Qkaditas. «Esta campaña de rebajas ha sido bastante floja, antes pasaba mucha más gente por esta calle, pero ahora ya no tiene tanto tránsito, está mucho más tranquila sin los coches».

En esta vía no hay apenas sombra, por lo que lo ha tenido menos clientes por las sucesivas olas de calor. «No puedo bajar más los descuentos, la ropa está tirada de precio. Ahora haré un outlet en el que venderé las prendas a cinco o seis euros», planea. Prevé una campaña de otoño e invierno igual de complicada que la de verano porque las Navidades «ya no son lo que eran antes. La gente prefiere irse de puente o tomarse algo en un bar».

«Las rebajas han ido regular, pero la temporada de primavera ha ido muy bien», explica Esther Rodríguez, propietaria de la tienda Azabache, situada en la calle Moreno de Vargas. Cree que los consumidores están saturados por la ropa barata y que al final compran «cuando le hace falta, no porque sean rebajas». De momento, no está notando la inflación, sin embargo prevé que la próxima temporada será más floja.

Calzados Agudo, ubicada en la calle Santa Eulalia, ha roto esta tendencia de malas ventas en las rebajas. En esta tienda las rebajas, e incluso la anterior temporada, han ido bastante bien. «Este año ha habido más eventos, por lo que se ha incrementado el número de clientes» apunta Agustina Fuertes, trabajadora de esta zapatería. «Las rebajas de invierno siempre han sido muy buenas, mejor que las de verano, pero con la inflación no sé como se va a ser», explica Agustina Fuertes.