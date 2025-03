El colegio Nuestra Señora de la Antigua de Mérida se une a la red de comedores de la Junta

El colegio público Nuestra Señora de la Antigua ofrece ya comedor escolar gratuito. Se incorpora a la red pública de la Junta tras muchos ... años de espera. Culmina un largo camino.

El 15 de diciembre de 2009 lo solicitaron por primera vez. La historia la conoce con detalle Flor Montero, directora desde el 2004.

Cuando lo pidieron en 2009 –recuerda– era la época en la que empezaron a implantarse en muchos públicos. Se les negó porque necesitaba una obra previa. Al siguiente repitieron y tampoco lo aprobaron. La asociación de padres optó entonces por la alternativa del cátering privado. Pagaban a la empresa y luego echaban la beca. Pero en este modelo hay un desfase de tiempos que no todas las rentas pueden asumir. La beca se abona en verano, al final del curso, cuando presentan las facturas de los pagos mensuales. Demasiada espera para los que llevaban dos o tres hermanos.

Al final, cuenta la directora, no cumplía la función social. Solo lo utilizaban quince a pesar de que había muchos otros que también lo necesitaban. Pero no podían permitírselo. «Nuestra reclamación siempre fue que había familias a las que les vendría bien y no accedían, por eso lo seguimos peleando años después».

No ven justo en el Nuestra Señora de la Antigua que durante este tiempo otros tuvieran el servicio gratuito y ellos no. Algunas familias incluso renunciaron a matricular a los hermanos menores porque no podían optar a una beca si seguían en La Antigua.

Luego se creó el aula 2 para la escolarización temprana de los dos años. El problema viene porque un aula 2 no interesa sin comedor. «Todos los que vinieron a informarse preguntaban y cuando les decíamos que aún no se había aprobado, ni tan siquiera echaban la solicitud».

Cree la directora que precisamente el aula 2 fue el empujón definitivo. En junio les dijeron que se aprobaba el comedor escolar después de tantos años.

Sin obra

Finalmente no hizo falta obra alguna. Se ha abierto en un aula y comprando algunos electrodomésticos. Un armario, un frigorífico y algunas mesas. Solo con mobiliario. «Eso se pudo hacer ya en 2009. Desde que se pidió, los directores sabemos muy bien las necesidades, estamos en el día a día porque conocemos las realidades de las familias».

Ahora funcionan con 42 plazas. Todas se han ocupado y todas son ya gratuitas. Y la previsión es que el año que viene haya muchas más peticiones. «Nos han dado todas las que pedimos y algunos no lo solicitaron porque pensaban que no se iba abrir. Está funcionando muy bien».

Hasta la reciente reforma que tiende a la gratuidad total, en Extremadura había tres opciones en el comedor: los gratuitos, que se dan por el nivel de renta; los que pueden beneficiarse de las plazas libres, pagando una tasa a través del modelo 50; y los que abonan directamente al cátering.

El Nuestra Señora de la Antigua, por ejemplo, empezó con cuatro alumnos de pago directo con la empresa que sirve la comida, pero con la reforma de la Junta promocionando la gratuidad han dejado de pagar, no hay distinción alguna ya. No se tiene en cuenta la renta. «Para nosotros es un servicio más a las familias, tanto por la conciliación como por las necesidades sociales. Aquí, viendo que de 42 solo pagaban cuatro, es evidente que cumple una función social de ayuda a los gastos familiares».

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y el director general del Ente Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, Carlos Pérez Vidarte, estuvieron el miércoles en el comedor del centro. Recordó la consejera que este de Mérida es uno de los seis nuevos que se han añadido a la red gestionada directamente por la Junta de Extremadura este curso. 215 tiene en total la Administración bajo su competencia directa.

Recordó también la consejera que tanto el comedor como el aula matinal han empezado a ser gratis gracias al nuevo presupuesto autonómico de la Junta. «Consideramos que es una medida necesaria para que las familias de Extremadura puedan mitigar esa carga que les supone la subida de la inflación», justificó la consejera. Ninguna familia de la región pagará ya tasa pública por usar los comedores escolares abiertos este curso.