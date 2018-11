El colegio Nuestra Señora de la Antigua de Mérida sufre el tercer robo en 17 días EUROPA PRESS Viernes, 16 noviembre 2018, 15:00

El Colegio de Educación Infantil y Primaria de Nuestra Señora de La Antigua de Mérida ha sufrido la pasada madrugada de este viernes 16 de noviembre su tercer robo en el centro en apenas 17 días. Los autores se han llevado ordenadores y cámaras fotográficas y de vídeo, entre otros efectos.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la directora del colegio, Flor Montero, tras recibir en la mañana de este viernes una llamada de las limpiadoras del centro alertando de que por tercera vez habían entrado en el centro.

El primero de los robos tuvo lugar la madrugada del 31 de octubre cuando la limpiadora del centro avisó a la directora de que se habían encontrado abierta la puerta del despacho de dirección y vieron que se habían llevado un ordenador portátil de la sala de profesores.

Ese día también los ladrones destrozaron la máquina de café «para intentar sacar el dinero» y una caseta exterior donde guardan el material de educación física. Así, la Policía se desplazó hasta el colegio y comprobaron que la alarma no había saltado y que no había habido ningún corte, además de ver que no había ninguna puerta forzada.

En la madrugada del 12 de noviembre las limpiadoras del centro se percataron de que había vuelto a ocurrir lo mismo al observar que el despacho de dirección estaba abierto y al ver que los ordenadores que había encima de la mesa habían desaparecido. En esta segunda ocasión se llevaron del centro varios ordenadores portátiles, dos cámaras de fotos, una cámara de vídeo, entre otros efectos.

En esta ocasión la Policía comprobó que «una de las puertas de exterior que da al patio de infantil no cerraba bien», según ha asegurado la directora del centro, que puso en conocimiento del Ayuntamiento y de la delegación provincial todos los robos que estaban sucediendo.

Así, el Ayuntamiento emeritense puso un nuevo cerrojo en dicha puerta pero en la madrugada de este viernes han vuelto a sufrir un robo, por lo que Montero ha asegurado que por esa puerta no se produce el robo.

En este tercer robo «estaban todos los cajones vacíos con las cosas tiradas por ahí». La directora ha apuntado que «se habían comido cosas que tenían los profesores en los cajones, se han llevado monedas de una lata que los profesores tenían para el café, han roto algunas puertas de las clases para entrar y han abierto cajones».

En esta ocasión, ha asegurado Montero, las cosas del centro estaban «revueltas» pero no se han llevado nada porque n y ha apuntado a que «la única hipótesis» que tienen es que alguien tenga acceso con la llave.

Por su parte, ha subrayado la directora que las alarmas del centro no se desactivan durante la noche, «el que entra lo hace con la alarma puesta y sale con la alarma puesta y no salta en ningún momento» y que el técnico de la alarma está preparando un informe.

Motero ha indicado que «el que sea conoce el centro porque no abre clase por clase, saben la distribución del centro y donde están los despachos y la sala de profesores». Así, ha confirmado también que el centro ya ha puesto tres denuncias y una ampliación ya que se dieron cuenta una de las veces que faltaban más cosas después de poner la denuncia.