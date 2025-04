El club de natación busca piscina para entrenar en Mérida

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 21 de septiembre 2023, 07:37 Comenta Compartir

En junio se cerró la climatizada de la Argentina. Hay que cambiar la instalación. Y en junio se fueron los niños que entrenan en ... el club de natación a la piscina de verano de Nueva Ciudad. En teoría, según explican algunos padres, la migración iba a ser por cuatro meses. Por lo que esperaban volver en octubre a la climatizada. Han retomado sus entrenamientos en septiembre en la olímpica descubierta de Nueva Ciudad. Pero los plazos iniciales no se han cumplido, según los padres. En octubre no van a poder volver a la climatizada porque los trabajos no han terminado. Le quedan todavía varios meses más. Ahora buscan una piscina en la que seguir entrenando en otoño porque en la de verano de Nueva Ciudad ya hace frío.

La próxima semana tienen una reunión con representantes del Ayuntamiento para ver las alternativas. La más cercana es irse a la climatizada de la ciudad deportiva. Pero es de gestión privada y con menos horas disponibles para los niños. También temen un sobrecoste por irse a una instalación privada. 40 euros al mes pagan los niños en la climatizada.

Temas

Natación

Piscinas

Mérida