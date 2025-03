Claudia, de pedir en San Vicente a presidenta

Antonio Gilgado Mérida Martes, 2 de mayo 2023, 21:12 | Actualizado 23:10h. Comenta Compartir

La historia de Claudia Guerra tiene una versión dulce y otra llena de espinas. Dulce: Profesora de universidad en México con casi treinta años de experiencia en recursos humanos se muda a la ciudad de su familia política y mientras espera la homologación laboral en España aprende inglés, estudia turismo, colabora con los Eméritos del Patrimonio del Consorcio y acaba dirigiendo una oenegé en Mérida.

Pero al resumir mucho su historia se corre el riesgo de dejarse atrás los detalles en los que conviene detenerse. Primero, la salida de México en 2013 no es del todo voluntaria. Vivía Claudia Guerra en Coahuila, una ciudad muy expuesta a la inseguridad aquellos años. Fue más bien una huida porque veía peligrar el futuro de tres niñas de catorce, doce y diez años.

Y aterriza al otro lado del Atlántico y al poco tiempo se ve sola con tres niñas menores y sin opción laboral alguna. En la exclusión total. Pide ayuda a los servicios sociales como inmigrante y es beneficiaria de los lotes de comida mensuales que reparten las Conferencias de San Vicente en San Luis. Para buscarse un futuro laboral decide partir de cero. Ve en el turismo de Mérida una oportunidad de reengancharse. Mientras estudia y se forma como agente turístico trabaja de voluntaria en la asociación que le da comida y asistencia. Y se compromete tanto que en la Conferencia le proponen entrar en la junta directiva de la asociación.

Hace poco más de un mes, esa misma junta directiva tuvo que renovar la presidencia. Diez de los doce integrantes le votaron como presidenta. Entienden en las Conferencias que alguien que se había acercado como usuaria primero y como voluntaria después era la más capacitada para dirigirla. «Llegas a Mérida y estás completamente desubicada. Yo tengo estudios universitarios, pero no se reconocen y paso de ser una persona activa y ocupada, con trabajo y red de relaciones importantes a no poder hacer casi nada y con poca gente a la que acudir».

Entrar en los Eméritos del Patrimonio le valió para tejer una red social y saber más de Mérida. «Me decían que para ir al Arco de Trajano había que bajar por Valverde Lillo y yo no tenía ni idea de dónde me mandaban».

Recorrer los monumentos en grupo fue la puerta de entrada al curso de informador turístico y atención al visitante en Uceta. Más de 700 horas teóricas y cien de prácticas en el Consorcio. Y gracias este certificado de profesionalidad pudo tener luego su primer empleo en la ciudad en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Mérida. «Hasta llegar aquí me encuentro en una situación totalmente vulnerable, por eso acudo a las Conferencias de San Vicente. Me ayudan mucho y descubro que hay mucha gente como yo, que por ser recién llegados o por ser de Mérida pero sin recursos tienen que pedir para sobrevivir». Agradece Claudia que le abrieran las puertas desde el principio. Entró en el registro de alimentos mensuales y desde que recibió la primera cesta ayudó. «Ya que me daban, preguntaba, ¿y yo qué puedo hacer aquí?». Empezó colocando cajas y ordenando los repartos. Luego asesoró a otros beneficiarios como ella a rellenar la documentación para el Banco de Alimentos y el Fega. Hay que acreditar con documentos oficiales rentas, familias y otros datos que no todos los que realmente lo necesitan pueden demostrar. Cuenta Claudia que su afán desde el principio fue que nadie de los necesitados se quede sin comida. Se convirtió en una experta en registro y logística para llevar al día los pedidos, los expedientes y las auditorías del Banco de Alimentos. «No tengo un trabajo fijo. Cuando me llaman me desligo un poco, aunque no del todo, pero cuando estoy desempleada le dedico todo mi tiempo a las Conferencias».

Pero las Conferencias no es solo el reparto de alimentos. Lleva la organización más de cien años en la ciudad. Se centran en Juan Canet y San Lázaro, con las familias más vulnerables y con menos recursos de la ciudad.

Presentan proyectos de formación y atención social en la Junta y en la Diputación. El último curso de patronaje ha tenido mucho éxito porque las chicas que aprendieron han formado una cooperativa de costura. También tienen una escuela de dependientes de comercio y lo que ellos llaman 'la escuelita' para los niños de las madres a las que enseñan. «Lo importante de las Conferencias es que no te dan solo una bolsa de comida o te ofrecen un curso, te acompañan a salir de la exclusión. Salir solo es difícil». Por experiencia sabe que si uno no cae en el desánimo puede salir. Sus tres hijas estudian ahora en la universidad.

