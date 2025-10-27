La Ciudad de la Infancia emeritense, premiada con los premios OTAEX a la Accesibilidad El gran parque de ocio infantil de Mérida permite el uso a todos los niños con movilidad reducida

Celestino J. Vinagre Lunes, 27 de octubre 2025, 07:44

Reconocen la zona de ocio infantil 'La Ciudad de la Infancia' por su accesibilidad. Esta obra es uno de los premios, en la categoría de Urbanismo y Medio Ambiente, de la OTAEX (la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), gracias al convenio entre la Junta y Apamex, la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura.

La OTAEX destaca que la Ciudad de la Infancia está dotada de un espacio multi juego y un área de juegos acuáticos. Para hacer más accesible esta zona acuática se han dotado las instalaciones de una silla de ruedas que permite el uso a todos los niños con movilidad reducida, sin necesidad de utilizar su propia silla.

Además, cuenta con área de descanso para familias con zona de mesas y esparcimiento. Se dispone de área ajardinada y espacios para juegos de mesa, área de aseos y servicios, con mesas de picnic accesibles. Se ha equipado también con aseos adaptados «completando una dotación que hace de este parque un espacio inclusivo modélico y de referencia para el disfrute de todas las personas».

Se dispone de mobiliario accesible, apoyos isquiáticos, aseos, señalética, al tiempo que se ha actuado igualmente en las aceras del entorno del parque y espacios de conexión anexos. La accesibilidad también está presente en los equipamientos de juego. Se instalan columpios y estructuras adaptadas que permiten la participación conjunta de niños con y sin discapacidad, mesas inclusivas y áreas de juego donde la diversión no entiende de limitaciones.

Los premios, que se entregarán el próximo de diciembre, también han reconocido a la periodista de HOY Natalia Reigadas por sus artículos sobre accesibilidad.

