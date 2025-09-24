La ciudad expone sus mejoras en una jornada en Córdoba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, intervino ayer en Córdoba en una jornada de accesibilidad en las entidades locales, sobre buenas prácticas entre las ciudades españolas galardonadas por la Comisión Europea. «Es una gran oportunidad para aprender y para poder contar al resto de ciudades lo que estamos haciendo en Mérida y que nos ha llevado a ser reconocidos con la mención especial de Ciudad Europea Accesible y entre otros galardones, con el Premio Reina Letizia o con el Premio Solidario de la ONCE», dijo.