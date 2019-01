Cinesa traspasa a Cines Victoria su personal y el material cinematográfico Asistentes a las últimas proyecciones del 7 de enero. :: brígido Para que reabra el cine en el Foro queda por firmar un acuerdo entre la empresa Acciona y la que gestione las nuevas salas M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 11 enero 2019, 09:19

Cinesa ha intentado hasta el final quedarse con sus cines en el Foro de Mérida. Pero no ha sido posible. Aunque esto no significa que la ciudad se vaya a quedar sin salas para ver las últimas novedades cinematográficas. Tomás Junquera, representante de la empresa en la zona sur de España, informa a HOY que después de varias conversaciones, ha llegado a un acuerdo con la empresa que gestiona los cines Victoria de Almendralejo, para que sean ellos los que sigan ofreciendo cine en la ciudad, en las salas del Foro y con la actual plantilla de trabajadores de Cinesa. «Ya tenemos un acuerdo entre nosotros en el que se incluye que ellos se quedarían con nuestros empleados a la vez que le quedamos todas las instalaciones montadas. Hacemos este traspaso para que Mérida no se quede sin cine», indica. «Nuestra obsesión siempre ha sido proteger a la plantilla y que esta siguiera en el cine».

Junquera asegura que en estos momentos solo falta que se materialice el acuerdo entre la empresa arrendadora del Foro, que es Acciona, con el nuevo empresario cinematográfico. «De hecho, yo ya he estado hablando con Acciona y esta empresa ya tiene un preacuerdo, aunque falta la firma con la nueva empresa que gestionaría los cines».

Lo más importante para Junquera es que Mérida no se quede sin cine y este siga funcionando en el Foro con la misma plantilla de trabajadores con la que contaba Cinesa. «Los trabajadores ya están más contentos y tranquilos, pero hasta que no se firme el acuerdo no van a estar bien del todo, cosa que creo que sucederá en breve. Nosotros le hemos dejado a la otra empresa todas las instalaciones limpias y perfectas para que puedan comenzar a proyectar cuanto antes».

Las instalaciones del cine en el Foro están limpias y listas para comenzar a funcionar de nuevo

Reitera la «obsesión» de Cinesa por quedarse en Mérida, pero insiste en que ha sido imposible. «Acciona no ha querido renovarnos el contrato en las condiciones que teníamos y lo sentimos en el alma. Pero el lado positivo es que hemos conseguido que se queden con nuestra plantilla, que llevaba ya más de 20 años con nosotros», declara. Cines Victoria está presente en Almendralejo, Don Benito, Rota y Aranda de Duero, entre otras ciudades.

Pendiente de firmar

Juan Villegas, de la empresa que gestiona los cines Victoria de Almendralejo, y una de las firmas que se han interesado para dar cine en Mérida, indica a HOY que efectivamente han llegado a un acuerdo con Cinesa para el traspaso de maquinaria, instalaciones cinematográfica y personal. Aunque también indica que aún está pendiente de firmar el acuerdo con Acciona, que es la dueña de las instalaciones.

Villegas, que no quiere dar más detalle sobre las negociaciones hasta que estas no se cierren con Acciona, expresa su satisfacción con las negociaciones con Cinesa y confirma que si gestiona los cines del Foro sería con la misma plantilla que estaba trabajando con Cinesa.

HOY también se ha puesto en contacto con fuentes de la empresa Acciona, que es la que gestiona algunos de los locales del Foro, y concretamente el espacio donde se asientan las instalaciones cinematográficas del centro comercial. Esta empresa ni confirma ni desmiente las negociaciones y el final de un acuerdo con la nueva empresa y dice que en cuanto puedan decir algo lo anunciará.

Por su parte, el alcalde anunció ayer que tiene en mente un plan para revitalizar y poner de nuevo en valor el Foro.