Cinesa El Foro de Mérida podría cerrar a final de año al acabar su alquiler con la empresa Acciona M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:03

Tendría que ocurrir un milagro de última hora para que Cinesa, los cines del Foro, no cerraran sus puertas a finales de año, como ha podido saber HOY tras consultar fuentes relacionadas con el tema, que precisan incluso que el cierre podría ser el 31 de diciembre.

El contrato de Cinesa con la empresa Acciona, que es la que gestiona algunos de los locales situados en El Foro, se acaba a finales de este año y no hay posibilidad de prorrogarse por más tiempo.

La razón es que Acciona no está dispuesta a mantener más locales abiertos en este centro de ocio, por lo que la decisión que afecta al cierre de los cines también se extendería a otros negocios y locales asentados en estas instalaciones, como el restaurante italiano que tiene allí abiertas sus puertas.

Tras la muerte de un joven en los aparcamientos, el Foro comenzó a decaer y los locales empezaron a cerrar

El Foro, donde se asientan los cines, es una amalgama de propietarios y no todos están en la misma circunstancia. Además, se necesita una gran inversión para actualizar las instalaciones y hacerlas de nuevo atractivas a los ciudadanos, cosa a la que parece que no están dispuestos actualmente ni la empresa ni los numerosos propietarios que tienen ahí locales, ya que no se ponen de acuerdo.

Acciona tiene la mayoría de los locales del Foro pero no tiene la mitad de las acciones, por lo que no puede asumir los costes de la reforma de este edificio, informan las fuentes consultadas por HOY, que añaden además que incluso prefiere tener locales cerrados antes que abrirlos y ponerlos en funcionamiento con algún tipo de negocio. «La empresa está harta de que algunos de los propietarios no cumplan sus obligaciones. No quiere perder la propiedad y quiere invertir en mejorar el centro pero no encuentra apoyos», afirman.

A día de hoy, no hay acuerdo

Según las fuentes consultadas, a día de hoy no hay acuerdo entre Acciona y Cinesa, una decisión que ya ha sido comunicada a los trabajadores.

HOY ha intentado ponerse en contacto con las dos partes implicadas, pero al cierre de la edición no consiguió hablar con ninguna de ellas.

El Foro tuvo su momento de gloria, pero hace años -tras algunas malas noticias que allí se produjeron, como la muerte de un joven en los aparcamientos- comenzó a caer en picado. Su imagen fue seriamente dañada y eso se notó en la menor afluencia de público y la existencia de cada vez más locales cerrados. Sin embargo, los cines se han mantenido abiertos y en sus salas se han proyectado las últimas novedades del mundo cinematográfico. Desde hace años, ha sido la referencia en la ciudad en cuanto a esta forma de ocio, ya que son las únicas salas de cine que existen en Mérida. También acoge películas de ciclos de cine en versión original como los organizados por Cine Club Forum.