Cinesa negocia con Cines Victoria la gestión del cine en El Foro Falta la firma del acuerdo entre la nueva empresa y Acciona, pero se ha acordado que se quedaría la misma plantilla y las instalaciones cinematográficas M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Jueves, 10 enero 2019, 13:49

Cinesa ha intentado hasta el final quedarse con sus cines en El Foro de Mérida. Pero no ha sido posible. Aunque esto no significa que la ciudad se vaya a quedar sin salas para ver las últimas novedades cinematográficas. Tomás Junquera, representante de la empresa en la zona sur de España, informa a HOY que después de varias conversaciones, ha llegado a un acuerdo con la empresa que gestiona los cines Victoria de Almendralejo, para que sean ellos los que sigan ofreciendo cine en la ciudad, en las salas de el Foro y con la actual plantilla de trabajadores de Cinesa. «Ya tenemos un acuerdo entre nosotros en el que se quedarían con nuestros empleados a la vez que le quedamos todas las instalaciones montadas. Hacemos este traspaso para que Mérida no se quede sin cine», indica. «Nuestra obsesión siempre ha sido proteger a la plantilla y que esta siguiera en el cine, para que no desaparezca de la ciudad».

Junquera asegura que en estos momentos solo falta que se materialice el acuerdo entre la empresa arrendadora de El Foro, que es Acciona, con el nuevo empresario cinematográfico. «De hecho, yo ya he estado hablando con Acciona y estos ya tienen un preacuerdo, aunque falta la firma».

Lo más importante para Junquera es que Mérida no se quede sin cine y este siga funcionando en El Foro con la misma plantilla de trabajadores con la que contaba Cinesa. «Los trabajadores ya están más contentos y tranquilos, pero hasta que no se firme el acuerdo no van a estar bien del todo, cosa que creo que sucederá en pocos días. Nosotros le hemos dejado a la otra empresa todas las instalaciones limpias y perfectas para que puedan comenzar a proyectar cuanto antes».

Reitera la «obsesión» de Cinesa por quedarse en Mérida, pero insiste en que ha sido imposible. «Acciona no ha querido renovarnos el contrato en las condiciones que teníamos y lo sentimos en el alma. Pero el lado positivo es que hemos conseguido que se quede con nuestra plantilla, que llevaba ya más de 20 años con nosotros», declara.

Cines Victoria está presente en Almendralejo, Don Benito, Rota y Aranda de Duero, entre otras ciudades.