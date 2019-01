Cinesa anuncia que los nuevos cines Victoria de Mérida abrirán sus puertas el 25 de enero Pedro García, gerente de los cines, y Tomás Junquera, en el vestíbulo de los cines del Foro. :: j. m. romero El director de Relaciones Institucionales estuvo ayer en Mérida para despedirse de los trabajadores que pasan a la nueva empresa M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 19 enero 2019, 09:53

Si todo va sobre lo previsto, los cines del Foro podrían abrir de nuevo sus puertas el próximo viernes 25 de enero, esta vez de la mano de Cines Victoria. Esta es la empresa que se ha quedado con todos los trabajadores, las instalaciones y el material cinematográfico traspasado por la empresa Cinesa, que hace ahora 20 años que se instaló en el Foro y que finalizó sus proyecciones el pasado 7 de enero.

El acuerdo entre dos de las partes, entre Cines Victoria y la empresa Acciona, propietaria del local donde se asientan los cines, se firmó en Sevilla el pasado jueves por la tarde. Ayer quería estar presente en el Foro Juan Villegas, de los Cines Victoria, pero no pudo a causa del fallecimiento del su padre, Matías Villegas el mismo jueves.

El que sí estuvo fue Tomás Junquera. El director de Relaciones Institucionales de Cinesa insistió en que lo más importante era mantener la plantilla de empleados trabajando en los cines del Foro. Admitió que para llegar a este acuerdo las negociaciones han sido «muy duras, largas e intensas, aunque al final han resultado satisfactorias».

Cinesa no descarta abrir salas en otro lugar de Extremadura si se presenta un buen proyecto

Explica que el acuerdo entre Cinesa y Villegas era, aparte de salvar la plantilla, dejar el cine con todas las instalaciones montadas para comenzar a funcionar cuanto antes. «Se quedan todos los trabajadores con todas las condiciones que tenían, todas las prebendas. No ha habido nada en lo que hayan salido perjudicados», explicó Junquera.

Dijo además que uno de los motivos por los que Acciona y Cines Victoria han podido llegar al acuerdo que no pudo cerrar con Cinesa es que la nueva empresa ha conseguido un alquiler con opción a compra.

«Nosotros no nos queríamos ir de Mérida bajo ningún concepto. Nos gusta Mérida, hemos trabajado muy bien, la gente es maravillosa y desde el principio la ciudad nos ha acogido fenomenal. La primera lucha nuestra fue intentar hablar con Acciona para continuar. Pero yo también les entiendo a ellos. Porque esto al fin y al cabo es un tema de echar números y cifras y perdían mucho dinero, por lo que querían cerrar el local».

Junquera declara que para el traspaso del cine pensó en la familia Villegas de Almendralejo. «Esta me dijo que, según unas condiciones que habían hablado con Acciona, les interesaba ubicarse aquí. Y es que hay una gran diferencia con nosotros, que no podemos asumir el 35% del incremento de renta. Es un alquiler brutalmente alto y no podemos meter ni a la empresa ni al cine en pérdidas. Sin embargo ellos, aparte de que es una empresa mucho más pequeña, con unos gastos estructurales mucho más pequeños, han conseguido un alquiler con opción a compra».

Por otra parte, este no descartó la idea de que Cinesa pueda abrir algún cine en otro lugar de Extremadura. «Si hay un proyecto, se nos presenta y lo estudiamos, por supuesto que sí. A nosotros nos encantaría volver a esta tierra».

Junquera aprovechó ayer su visita a Mérida para reunirse con todos los trabajadores y dejar finiquitada toda la liquidación. Y confesó que se sentía «muy triste» ante la idea de cerrar un cine que, él mismo, abrió hace ya más de 20 años. «Aunque estoy contento porque he podido quedar a los trabajadores en sus puestos de trabajo, que era mi mayor reto».