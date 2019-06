«El cine es siempre una gran ayuda para educar, y no solo a los jóvenes» Sofía Serrano, nueva presidente del Cine Club Forum, en su casa. :: j. m. romero Sofía Serrano | Nueva presidenta del Cine Club Forum Esta profesora de Lengua y Literatura del Instituto Emerita Augusta toma el relevo de Ángel Briz y se propone mantener viva esta asociación cinéfila M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Lunes, 10 junio 2019, 08:02

El cine es en Mérida lo que es, en gran parte, gracias a la labor de Cine Club Forum y de todo un equipo de personas que está detrás. Sus promotores, Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito de Mérida, y David Garrido, director de la Filmoteca de Extremadura, están desde el principio. Año 2006. Desde ese momento también está inmersa en esta asociación Sofía Serrano, actual presidenta del Cine Club Forum, que ha cogido el relevo de Ángel Briz en este puesto. Sofía tiene 54 años y es natural de Guareña, un pueblo cercano a Mérida, aunque ya lleva más de 25 años viviendo en la capital autonómica. Es profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de Secundaria Emerita Augusta y una gran amante del cine y de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte.

-¿Cómo fueron sus inicios de Cine Club Forum?

-La verdad es que la pasión de David y Ángel por el cine me cautivaron y me impliqué mucho. Nos pusimos unos cuantos a su disposición, para lo que necesitaran... Y como docente que soy, empecé a mover el Jurado Joven del Festival de Cine Inédito, que siempre me encargo yo de gestionar. Al principio con los chavales que más cerca tengo, los de mi instituto. Y ahora ya tengo, en cada centro de secundaria de la ciudad gente que me pueda poner en contacto con los jóvenes de esos centros que puedan estar más interesados en el mundo del cine. Esa es una parte muy bonita del Festival de Cine Inédito, la colaboración con los jóvenes.

-Y ahora ¿Cuál es su labor?

-Pues dar a conocer a todo el mundo lo que hacemos en Cine Club Forum, que no solo son los ciclos y el Festival. También hacemos cenas temáticas, alguna noche de terror...

Paralelamente al festival de cine, a finales de noviembre, hacemos un festival escolar en el que se ponen películas para todos los ciclos educativos. Ahí también ayudo un poco, aunque la tarea es fundamentalmente de otra compañera.

-¿Cómo ve el cine en Mérida? ¿Hay afición? ¿Acude gente a las salas? Y no solo me refiero a las comerciales...

-Creo que el Festival va cada vez a más, aunque para que se impliquen los jóvenes todavía nos queda un poco. Es verdad que los que llegan al festival se enamoran bastante del cine. Pero los chavales tienen hoy en día muchas tareas; unas que se buscan ellos y otra que les proponemos los mayores y no pueden estar en todas partes. Ahora mismo tienen a su disposición tantos medios para organizarse su propio cine que es difícil que acudan a las salas. Porque lo que más pide el adolescente es estar con gente de su edad. Y, o lo hacen en grupo, o no lo hacen. Pero poco a poco se van enganchando.

Durante los últimos años se ha encargado de gestionar el Jurado Joven del Festival de Cine Inédito

-¿Qué se propone aportar a esta nueva etapa del Cine Club Forum?

-Con que seamos capaces de mantener y consolidar lo que hay hasta ahora, no estaría mal. Ángel le ha echado siempre mucha energía y muchas ganas. Así que mi primer objetivo será ese, estar a la altura. Y a cuantas más personas impliquemos, mejor. Yo no puedo dejar de pensar, como profesora que soy, en que siempre el cine es una gran ayuda para educar, no solo a los jóvenes, sino a todos. El cine es una ventana, una puerta al mundo... Es bueno para todos ser capaces de tener una perspectiva amplia de la sociedad en la que vivimos. Y el cine es una gran ayuda para esto. En un momento en el que también se reflexiona muy poco, desde Cine Club Forum queremos que no se pierda nunca ese cine que ayuda a reflexionar. Que el cine no es solo entretenimiento. Sino que también hay un cine que nos ayuda a todos a crecer y a ver la realidad desde una perspectiva mucho más comprometida.

El poder de las series

-La combinación docencia cine es muy positiva ¿no?

- Ayuda muchísimo. Nosotros en clase utilizamos muchísimo el cine y otros recursos audiovisuales, como las series, que también tienen ahora mucha fuerza. Son de gran ayuda y con ellas lo tenemos mucho más fácil porque los chavales están en esa onda y en ese rollo.

-¿Cree que las series le han quitado protagonismo y han perjudicado a la gran pantalla? ¿La gente deja de ir al cine para ver series en sus casas?

-No sé si le ha quitado o ha ampliado la oferta. Creo que cuando se es cinéfilo no te resta nada el ir al cine. Luego hay gente que no es cinéfila, es decir, que va al cine de vez en cuando. Yo creo que en Mérida estamos creando una buena cantera gracias a buenísimos programadores como son el propio David Garrido y Emilio Luna, programador del Festival de Cine Inédito. Es oro puro todo lo que seleccionan para ver y no puedes hacer otra cosa que no sea entregarte. La mayoría de los espectadores de los lunes, de la versión original subtitulada, somos gente que tenemos reservada nuestra cita de los lunes y vamos, pongan lo que pongan. Porque todo es bueno y aprovechable y con todo disfrutamos y aprendemos.