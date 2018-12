Cinco nuevas entidades deportivas se unen al programa 'Deporte para todos' Con las nuevas equipaciones para hacer deporte. :: hoy REDACCIÓN MÉRIDA. Viernes, 28 diciembre 2018, 08:02

Gladiadores de Rugby, el Club Deportivo Calamonte, el Club Atlético Romano, el club Magic de Ajedrez y el Internacional de Mérida son las cinco nuevas entidades deportivas que se han unido al programa de deporte inclusivo 'Deporte para todos' que desde hace cinco años pone en marcha Down Mérida. Estas entidades, junto a las 12 que ya formaban parte del programa, rubricaron ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva los convenios de colaboración con la entidad.

Con esta acción se teje una red de colaboración con la entidades que se traduce en la participación en entrenamientos inclusivos y su introducción a la práctica deportiva en distintas disciplinas para los usuarios de Down Mérida. También se contempla la formación de entrenadores y organización de sesiones de deporte inclusivo para los clubes y entidades. El convenio también recoge la cesión de instalaciones y materiales deportivos a la entidad.

'Deporte para todos', que hoy aglutina a 17 entidades y del que se benefician más de 500 niños y jóvenes con y sin discapacidad, nació hace cinco años. Y lo hizo con el objetivo de facilitar el conocimiento y el acceso de las personas con síndrome de Down a distintas disciplinas deportivas, aumentar su participación en eventos deportivos y favorecer su integración social en la sociedad de Mérida.

También se presentaron las nuevas equipaciones deportivas con las que los usuarios de Down practicarán deporte y que han sido donadas a la entidad por el portero emeritense, Iván Cuéllar. Aprovechando el parón navideño, el 'Pichu', primer portero del Leganés, participó tanto en el acto de firma de convenios como en la gymcana inclusiva que preparó el área deportiva de la entidad y en la que participaron más de un centenar de niños de las distintas entidades deportivas colaboradoras de Down. También se unieron a la fiesta de Down otros deportistas emeritenses como Roberto González, jugador del Betis B o el ex del Mérida, Joaqui Barrios.