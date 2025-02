Cinco años de cárcel para un empresario de Mérida por fraude a la Seguridad Social

El Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida ha condenado a cinco años y tres meses de prisión y más de 1,3 millones de multa a un empresario de la ciudad y a su asesor fiscal por fraude a la Seguridad Social. La ... sentencia, que puede ser recurrida a la Audiencia Provincial, recoge que eludieron el pago de 655.000 euros en cuotas sociales entre 2009 y 2011.

El fallo considera probado que J. A. G. G. montó un «entramado societario ficticio» para defraudar a la Seguridad Social. En esos años gestionó una serie de empresas con un mismo objeto social englobado en el sector de la hostelería, la venta de vehículos y la inmobiliaria. Asimismo, todas contaban prácticamente con los mismos trabajadores. Pero las daba de baja o las dejaba sin funcionar para continuar con la misma actividad en otra firma sin abonar las cuotas pendientes.

La sentencia señala que el empresario ocultaba la identidad del verdadero responsable del pago, generando de forma sistemática unas deudas que no podían ser cobradas al desaparecer unas empresas que eran sustituidas en apariencia por nuevas sociedades que en realidad mantenían la actividad pero que no heredaban las obligaciones de la anterior, «simulando incluso su venta a terceros con los que le vinculaban relaciones de dependencia laboral, procurando con esto dificultar las labores inspectoras».

Para ello, gestionó como administrador único de derecho y de hecho, a través de personas interpuestas de su confianza, hasta once sociedades mercantiles. En esta labor defraudatoria contó con la colaboración de C. M. R., quien actuó como asesor fiscal y laboral de las distintas entidades «al servicio de la referida actividad delictiva». Por eso ha sido condenado a las mismas penas como cooperador necesario.

Con esta forma de actuar, los acusados lograron eludir el pago de casi 150.000 euros en el año 2009, algo más de 227.000 euros en 2010 y más de 278.000 en 2011. En total, más de 655.000 euros en cuotas obreras y patronales.

La Fiscalía pedía inicialmente una condena de ocho años de prisión para cada uno de los dos acusados, así como una multa de 5,1 millones de euros, seis veces la cantidad que consideraba defraudada entre 2010 y 2013. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social acusó también por el ejercicio 2009. Pero en la sentencia se han excluido de la causa los años 2012 y 2013, ya que los acusados no llegaron a prestar declaración en la fase de instrucción sobre esas dos anualidades.

El procedimiento comenzó en 2012, por lo que en ese momento sólo respondieron por lo realizado hasta 2011. Después se incorporaron a la causa dos informes de la Inspección de Trabajo sobre los dos ejercicios siguientes, pero como no declararon de nuevo, se considera vulnerado su derecho de defensa. Además, se ha aplicado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por los más de diez años transcurridos entre el inicio de la causa penal y el juicio.

Asimismo, en el juicio se mantenían como acusadas cinco personas, que eran socios, trabajadores y la esposa del principal encausado. Pero en todos los casos era por su implicación en los años 2012 y 2013, que finalmente quedaron fuera del juicio.

Entramado empresarial

El fallo se basa principalmente en los informes de la Inspección de Trabajo, que descartaron que se tratase de impagos de sociedades distintas y apuntaron a una práctica fraudulenta de un conglomerado con un único responsable. Para ello, apreciaron que varias de ellas compartían la actividad de hostelería y que coincidían en los socios y administradores e incluso en el domicilio social y centro de trabajo. A esto se suma el traspaso de trabajadores de unas a otras, una práctica que también realizaban otras empresas del grupo de sectores distintos pero que tenían el mismo domicilio e idénticos socios, entre otras cuestiones.

Para la jueza, todo esto indica que el principal acusado, que además no quiso declarar en el juicio y por tanto no ofreció una explicación alternativa, creó un entramado empresarial para evitar el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Una cuestión clave, ya que en el momento de los hechos sólo se consideraba fraude si la cantidad adeudada pasa de 120.000 euros por año natural. Una cifra a la que no llegaba ninguna de las sociedades por separado, pero sí el grupo en conjunto.

A esto se suman las declaraciones de los testigos. Entre ellos uno de los socios del principal acusado, de quien además era cuñado, quien dejó su participación cuando tuvo conocimiento de estas prácticas.

Todavía queda otro procedimiento abierto, que abarca los años posteriores a los de este caso, y por los que la Fiscalía de Mérida también solicita pena de prisión.