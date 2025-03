Cierra Bamby, la histórica tienda de ropa para niños de Mérida Miriam Pozo anuncia el cierre por sorpresa. Prefiere no seguir sin su padre, Alejo Pozo, que abrió la persiana en septiembre de 1982: «Me he quedado sin el apoyo que tenía»

Cola en la caja. Clientes en la puerta. Teléfono sin parar. Cascadas de notificaciones en las redes. Miriam se despide y va a dejar vacías ... las perchas de su local de San Francisco. Le quitan el género. Ha puesto los leotardos a cincuenta céntimos. En su mirada caben todos los que alguna vez han dicho «¡Hasta aquí. No puedo más!» Liquidación. Que se levante quién esté libre. En septiembre del 82 abrió la persiana por primera vez Alejo Pozo en un local muy pequeño de la Puerta de la Villa. Al año siguiente Bamby se fue a la Rambla. Luego Arzobispo Mausona y finalmente en San Francisco. Alejo fue ganando público según pasaban los años. Murió en octubre y estuvo casi hasta el final de sus días con su hija en la tienda. «Siempre ha habido momentos malos y siempre él me apoyaba, me ayudaba y me animaba. He intentado aguantar. Pero me voy. Sin él no puedo».

Se le han acumulado los obstáculos. Primero la pandemia. Luego le levantaron la calle Valverde Lillo y apenas cruzaba gente. Y para rematar, la cada vez más extendida costumbre de clientes que entran, prueban la prenda a los niños para dar con la talla y compran luego por Internet por ahorrarse un euro. No es el hecho de comprar por Internet, sino el desprecio al que muestra en la tienda. Dice que de su padre aprendió todo lo que sabe del negocio. «Me decía que nadie es más que nadie». Empezaron a trabajar juntos cuando Miriam tenía aún quince años. Sacó varios suspensos en el instituto y le mandó a Bamby para que recapacitara. «Quería darme un escarmiento. Me ponía a trabajar para que estudiara, pero fue contraproducente. Descubrí que mi mundo era la tienda. Vender, tratar con las madres, con los proveedores...» Y hace diez años cambiaron los tornas. Miriam se puso al frente del negocio y Alejo se quedó como empleado. «Estaba pendiente de todo». Ahora que se va quiere dedicarle estos últimos días como homenaje. Por eso comparte recuerdos con clientes, proveedores y vecinos de San Francisco. También con la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta. Miriam forma parte de la junta directiva. Muchos compañeros le han llamado. Presume de buena relación con Pecoso o con las chicas Kigüi. Competencia directa. Venden también ropa infantil en el centro. «Me llevo genial con ellas. La competencia, si es sana, enriquece. Mérida necesita muchas tiendas, aumentar su oferta. La gente de los pueblos ha dejado de venir». En la junta directiva de la asociación de comerciantes ha organizado los outles de cada temporada, la macrocesta de Navidad o ha mediado con el Ayuntamiento para campañas de promoción. «Con Silvia, la concejala, hemos hablado mucho. Y yo siempre le he dicho que los bares han salido bien de la pandemia, ahora hay más gente que nunca, pero los comercios no. Estamos peor». El desánimo le ha ido venciendo. En las últimas reuniones con la asociación se sentía especialmente culpable. «Les decía a las chicas que yo ahora les restaba y no les aportaba. Que no quería contagiarles el pesimismo. Siempre estaba en las campañas de promoción, pero ya últimamente no era lo mismo». Ahora a desconectar. Y luego, a echar curriculums.

