El ciclo 'Mérida bajo las estrellas' invita el martes a ver las Perseidas desde Cornalvo

Nueva propuesta del ciclo 'Mérida bajo las estrellas', el programa del Ayuntamiento emeritense que une ciencia, naturaleza, mitología y patrimonio en tres veladas ... únicas de observación del cielo nocturno, guiadas por especialistas y acompañadas de telescopios. La cita, el próximo martes, día 12, desde el parque natural de Cornalvo, con las Perseidas como protagonistas.

Durante el pico de la lluvia de meteoros más conocida del verano, las Perseidas (o las lágrimas de San Lorenzo), se organiza una noche de observación en Cornalvo. Desde este espacio natural se rastreará el origen celeste de los meteoros, guiados por el mito del héroe Perseo y la constelación que lleva su nombre.

La cita es el próximo martes a las 23 horas desde el segundo merendero del parque natural. Son 30 las personas que pueden presenciar ese fenómeno que se produce cada agosto en torno al día 10 (por eso se les llama también de San Lorenzo).

Las Perseidas son restos del cometa Swift-Tuttle. Según la mitología, Perseo liberó a Andrómeda de su destino encadenado, y su victoria se conmemora cada agosto con un espectáculo de estrellas fugaces.

Con el programa 'Mérida bajo las estrellas' se quiere acercar el conocimiento del firmamento al público general desde enclaves naturales y patrimoniales del entorno de Mérida.