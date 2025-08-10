HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de las Perseidas en una noche de agosto en Extremadura. HOY

El ciclo 'Mérida bajo las estrellas' invita el martes a ver las Perseidas desde Cornalvo

Será a partir de las once de la noche, desde el segundo merendero del parque natural

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:55

Nueva propuesta del ciclo 'Mérida bajo las estrellas', el programa del Ayuntamiento emeritense que une ciencia, naturaleza, mitología y patrimonio en tres veladas ... únicas de observación del cielo nocturno, guiadas por especialistas y acompañadas de telescopios. La cita, el próximo martes, día 12, desde el parque natural de Cornalvo, con las Perseidas como protagonistas.

