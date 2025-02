Choque frontal entre Ayuntamiento y Junta por las inversiones en Mérida para 2025

La singularidad de Mérida como capital obliga a que cada año, antes de presentar el presupuesto, el gobierno de la Junta se siente con el ... alcalde y los concejales de todos los grupos municipales para acordar inversiones que necesita la ciudad para seguir ejerciendo de capital. En la reunión de ayer del Consejo de Capitalidad hubo una foto conjunta pero comparecencias separadas. Se escenificó un choque frontal entre Ayuntamiento y Junta. Explicó su valoración muy positiva el consejero Abel Bautista en la sede de presidencia y el alcalde de Mérida se fue al Ayuntamiento para hacer la suya. Muy negativa. Profundamente disgustado se mostró Antonio Rodríguez Osuna en el Ayuntamiento y muy satisfecho Abel Bautista en la plaza del Rastro.

Detrás de cada valoración política hay dos formas de leer los números. Bautista dijo que Mérida recibirá desde la Junta una inyección de 54,3 millones de euros. Un 21% más que 2024. Destaca el consejero la apertura por fin del Cadex, el centro de valoración para la discapacidad. Se abrirá en enero y ahorrará muchos viajes a Badajoz a los vecinos de la comarca que necesiten pasar por la documentación oficial. También la apertura de un centro especializado y abierto 24 horas para atender a las víctimas de violencia sexual. Y entre las infraestructuras, 2,2 millones para nuevas vivienda sociales y la rehabilitación de las ya están ocupadas. O la conexión ferroviaria de Expacio Mérida (2,9), la pasarela peatonal sobre la estación de tren (1 millón) y mejoras en la estación de autobuses (900.000 euros). También adelantó Bautista el nuevo edificio que tendrá el Hospital para centralizar toda la farmacia y ampliar el servicio de salud mental. Lamentó igualmente que el anterior gobierno dejara los colegios públicos en tal mal estado que ahora hay que invertir 4,6 millones para rehabilitarlos. «La apuesta de la Junta por Mérida es absolutamente contundente y así se viene demostrando», sentenció.

En el Ayuntamiento, sin embargo, se habló de decepción y enfado. «Muestro mi disgusto con unas cuentas que no hay por dónde cogerlas, con partidas destinadas a Mérida como las subvenciones a cooperativas agroalimentarias, a la adopción regional, a guarderías privadas de toda la comunidad y así un largo etcétera que nos han metido como presupuestos para la ciudad», argumenta Antonio Rodríguez Osuna. Cree además el alcalde que la suma de inversiones que presenta el consejero Abel Bautista están trucadas y habla de cuentas falsas. «El 41% que nos presenta está repetido con respecto al año pasado, porque tristemente ese 41% es dinero no ejecutado que vuelven a poner en papel para el año que viene». No entiende que se sume como nueva inversión los 18 millones de euros ya consignados de proyectos que no se han hecho. Es contar dos veces los mismo. Tampoco entiende que se imputen como partidas en Mérida dinero destinado a entidades que tienen su sede en Badajoz como la plataforma del voluntariado de Badajoz o el Banco de Alimentos. O que se anuncie una inversión de 240.000 para el espacio tecnológico de Ifeme cuando fue la propia Junta la que renunció hace unos meses al espacio tecnológico de Ifeme porque quería hacerlo en el campus universitario. «Supongo que será un error más», sentenció.