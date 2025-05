Antonio Gilgado Mérida Jueves, 24 de febrero 2022, 09:00 | Actualizado 10:05h. Comenta Compartir

Pues ha quedado una final muy lucida. Basta ver los que se han quedado fuera para intuir el nivel de los que esta noche se suben al escenario del Palacio de Congresos.

La bola del sorteo quiso que abran las comparsas y cierren las chirigotas. Tres a escena. La marara, Las fanáticas y Lokácostao.

Más de cuarenta años llevan concursando los primeros. Referencia y escuela para muchos envenenados de coplas en Mérida. Entre ellos a sus dos competidores. Explota esta vez al máximo el tópico del cuñado espabilado, enterado y agarrado. El público les despidió de pie en la semifinal. Todos tenemos cerca a un «el covid es un costipao» o «saca el queso de Becerra que se note que aquí hay perras». En su función reivindican también a los carnavaleros de este año. «Me muero si no vengo a cantarte porque solo quiero esta contigo hasta que me muera cantando coplas en los soportales», dijeron.

Ampliar La marara del cuñado pesado. HOY

Y ojo a Las fanáticas. Las más jóvenes, con mucho, del concurso, pero lanzadas desde el principio. Seguidoras de todo lo que huele a Mérida. «Yo soy fan de las cosas de aquí. Y eso es un chollo. De la mártir bendita, del chungo, el paquino y el pollo».

Su conga es una declaración de amor completa y verdadera a Mérida. «Mi ciudad es mi pasión y me trastoca. Contigo yo me vuelvo loca».

Lokácostao celebrará su diez años de concurso con su final. Van de pescado. O pescaíto por freír en El Retiro de Javi.

En realidad llevan un año congelado. Lokácostado es la agrupación que más se ha centrado en sacarle partido a su disfraz.

Toda su representación se basa en lo que ocurre en una pescadería de barrio.

Ampliar Las fanáticas de la mártir bendita, el paquino o el pollo. HOY

«Algunos son bastante caros, como el marisco y el salmón, que solo lo compran los clientes que ponen la lavadora entre las diez y las dos». Presumen de poner las coplas más frescas esta noche. El mejillón no tiene Facebook ni Twitter, no le gusta las redes. «El pulpo es el más inteligente. Se sabe todo desde septiembre. En realidad, amortizan el tipo. Para ser tan poco traje, no vea lo que ha costado.