La chirigota 'Las justinas' abre el concurso de agrupaciones del Carnaval Romano

La chirigota 'Las justinas' abrirá la primera de las dos semifinales, el 30 de enero, del concurso de agrupaciones del Carnaval Romano. Así lo ha decidido el sorteo celebrado esta mañana en el centro cultural Alcazaba para determinar el orden de las agrupaciones participantes en el concurso. Las semifinales de la categoría adulta se celebrarán el 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa. En la primera actuarán cinco chirigotas y una comparsa, en la segunda, un coro, cuatro chirigotas y tres comparsas, y en la tercera, un coro, tres chirigotas, dos comparsas y un cuarteto.

Según lo determinado por el sorteo, tras 'Las justinas', participarán 'Desiguales', 'Las del fresco', 'Comparsa El Mirador', 'Los paveras', 'Lokacostao'. El 31 de enero es turno para 'Coro dame veneno', 'La Marara', 'Las Fanáticas', 'Los que faltaban', 'Los Camandulas', 'Los bandoleros' y 'Tagorichi'.

Por último, el 1 de febrero actuarán, en este orden, 'Coro Tu muralla', 'De aquí no nos mueve ni Dios', 'Los que nunca salen', 'Las Iguales', 'Los pejigueras', 'Los cacos', y el cuartelo 'Low Cost'.

En juveniles, se celebrará una única sesión el 6 de febrero y comenzará con la actuación de una chirigota, seguida del cuarteto y otra chirigota. Después del descanso, actuará una comparsa, cerrando la sesión una chirigota.

El orden en el caso del concurso para las agrupaciones juveniles es 'Los patatas', 'Ventanas con vista al vecino', 'Los farraguas' y 'Un corte con plumas'.

