La Policía Nacional ayuda a los mayores de Mérida a identificar estafas por Internet

El salón de actos del Hogar de la Zona Sur se llenó ayer para escuchar los consejos del subinspector Francisco Becerra, de la comisaría ... de Mérida.

La Policía Nacional, explica, tiene una especial atención con los mayores. Y entra en la agenda del Consejo Nacional de Seguridad contrarrestar la delincuencia especializada que detectan.

Hay una clara tendencia al envejecimiento en la ciudad. La pestaña del INE de mayores de 65 en Mérida alcanza ya un 16,5%. Casi diez mil vecinos entran en el epígrafe. Desde la pandemia muchos compran por Internet a través del móvil y en este entorno digital pueden operar muy desprotegidos, según detecta la Policía.

Por eso acuden con frecuencia a los hogares para explicarles cómo ocurren los casos de timos, estafas o robos. Hablan de situaciones ya conocidas como cerrar las casas o desconfiar de las llamadas telefónicas de gente que no conocen. Pero abordan también lo que puede ocurrir cuando compran, venden o dan datos personales desde el móvil.

La crisis sanitaria hizo que muchos usuarios poco habituados al comercio digital se suscribieran a plataformas y páginas webs. Ahora se trata de alertarles de que con el aumento del comercio electrónico hay también más casos de estafas. Cuidado con acceder a través de plataformas de pagos poco seguras que dejan rastros de la tarjeta o a webs que promocionan un producto que cobran y no envían.

El subinspector les explicó ayer a los mayores que en el comercio electrónico hay que operar en páginas conocidas, seguras y que ofrezcan garantías de acceso y de devolución. Les recomnedó evitar los foros donde se compran y venden artículos entre particulares o de segunda mano, porque no todas estas compañías se responsabilizan luego de las transacciones que hacen.

Hay delincuentes que se camuflan entre falsos compradores o vendedores a los que les cuesta luego seguir la pista.

Interés también pone la Policía Nacional en evitar las estafas relacionadas con los viajes.

Saben de casos recientes de grupos que han contratado hoteles en la costa y al llegar al destino no había reserva alguna a pesar de haberla pagado. Por eso recomienda la Policía que cuando se organicen los viajes para mayores lo hagan a través de agencias o empresas solventes.

En la sesión de ayer pasaron varios vídeos con situaciones reales teatralizadas para mostrar cómo actúan los delincuentes. Fuera del entorno digital, advierten que siguen detectando a falsos falsos amigos y familiares.

Hay ladrones que conocen datos familiares de las víctimas, simulan un encuentro inesperado en la calle y se hacen pasar por algún familiar que llevan tiempo sin ver y les saludan y les roban la cartera o el bolso. «Todo eso sigue ocurriendo y sigue pasando por lo que vemos nosotros, por eso tenemos que seguir advirtiendo», explica el subinspector.

Prudencia Senso trabaja en el programa de mayores de Cruz Roja y estuvo ayer también con los policías. En las reuniones de grupos hablan de primeros auxilios, control de emociones o de romper la soledad y el aislamiento en el que caen a veces los que viven solos.

Por eso colaboran también con la Policía Nacional, para reforzar algunos hábitos de seguridad. En los pueblos, por ejemplo, inciden en cerrar la puerta porque hay ladrones que buscan viviendas concretas de de mayores que viven solos porque es fácil entrar y no van a encontrar resistencia. «En una ciudad como Mérida eso ya no es tan habitual, pero también les insistimos en que no se puede abrir la puerta a cualquiera y que tengan mucho cuidado con las llamadas al móvil». En octubre retomarán la campaña con sesiones para identificar las amenazas de las redes sociales para que tengan en cuenta las falsas relaciones y comunicaciones en las que se intercambian datos personales a desconocidos.

Catalina Alarcón, la delegada del Ayuntamiento de Mérida, agradece la implicación de Policía Nacional y Cruz Roja en esta campaña porque aportan consejos prácticos, en un lenguaje muy directo y partiendo de situaciones reales. «Las reuniones son muy fructíferas y los policías también pueden conocer las dudas de los mayores».