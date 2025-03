Cepaim activa en Mérida un programa de asistencia a víctimas de racismo

A. GILGADO MÉRIDA. Viernes, 29 de julio 2022, 07:27 Comenta Compartir

Técnicamente, lo que activa la Fundación Cepaim en Mérida se concibe como un servicio de asistencia a víctimas del racismo.

La iniciativa la ampara el Ministerio de Igualdad a través del consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica. Luisana Pino es la técnica encargada de ponerlo en marcha en la ciudad. El programa, recuerda, no es nuevo. Funciona a nivel nacional desde 2013, pero se ha reforzado en junio, hace poco más de un mes. Y el trabajo en Mérida forma parte de ese despliegue. «Estamos trabajando con mucha fuerza. Hemos tenido reuniones con administraciones y asociaciones de la ciudad».

Se puede resumir como servicio público, gratuito y confidencial al que acuden las víctimas o testigos de discriminación por racismo. Tiene su sede en la oficina de Cepaim en la esquina de Reina Sofía, junto al puente.

«Hay muchos casos, pero pocos se denuncian oficialmente y eso hace que la mayoría no salgan a la luz»

El objetivo principal, explica, es darse a conocer en círculos donde hay víctimas potenciales para combatir la infradenuncia. «Hay muchos casos, pero pocos denunciados oficialmente, y eso hace que realmente la mayoría no salga a la luz».

Muchas razones ve Luisana en esa bolsa a oscuras. Hay algo de miedo. Las víctimas prefieren no informar por si toman represalias los denunciados. También desconocimiento. Hay quien lo tiene naturalizado. No lo identifican y, por tanto, no pueden defenderse. Y por último, por desinformación. No saben dónde acudir.

Por eso aclara Luisana Pino que siempre trabajan según las necesidades de cada caso. «Hay quien sí demanda, quien quiere escribir una carta o quien busca ayuda psicológica para sobreponerse. Vemos cada situación».

Han iniciado una intensa labor de información. Quieren llegar a mucha gente para que conozcan las herramientas y los recursos gratuitos que tienen cerca por si los necesitan.

También apuestan por la coordinación con las administraciones para programar iniciativas entre todos. «Hemos hablado con varias consejerías de la Junta y con concejalías del Ayuntamiento. En todos los casos hemos detectado mucho interés por trabajar juntos».

El objetivo común que se han propuesto es destapar las infradenuncias.

Han pegado carteles por las calles con un mensaje sencillo en el que explican lo que hacen y dejan un número de whatsapp para contactar con ellos. «Es importante que la gente sepa que esto existe y que puede ayudar. Que estamos aquí para eso».

Asume Luisana que combatir el racismo es una tarea compleja. Hay prejuicios y comportamientos muy arraigados que solo se revierten con pedagogía y autocrítica. «Como sociedad tenemos que tomar conciencia de que hemos naturalizado comportamientos discriminatorios que debemos evitar».

Poco a poco se nota esa pedagogía. Optimista se muestra por la predisposición que ha encontrado en la ciudad cuando explican su labor en las asociaciones y en los colectivos vecinales. «Nos dicen que era algo necesario y creemos que podemos obtener buenos resultados».

'No te calles' es uno de sus eslóganes. Precisamente con la intención de combatir el miedo a denunciar y para que las víctimas del racismo sepan que tienen derechos.