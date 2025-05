El Centro Universitario ayuda a los autónomos contra los ciberataques

El Centro Universitario de Mérida implantó el curso pasado la cátedra de ciberseguridad. Consiguió la financiación por dos años a través del Incibe, el ... instituto nacional de ciberseguridad.

Entre sus premisas, explica Pedro José Pardo, está la de llevar la seguridad digital a la sociedad local. «Tenemos que ser conscientes todos del problema al que nos enfrentamos», advierte el director del centro. Por eso han abierto varias líneas de sesiones. Con los niños, en la escuela municipal de jóvenes científicos programan talleres y organizan visitas escolares. Con los institutos abordan ya cuestiones más avanzadas y también tratan el tema entre los alumnos del aula de Mérida de la universidad de mayores. Ahora preparan sesiones prácticas con autónomos y pymes. Lo ven necesario porque las microempresas no cuentan con el amparo de un departamentos de informática propio. «Tienen que protegerse y queremos darle unas pautas básicas de formación». La primera sesión es el jueves próximo en el salón de actos. Como ponentes llevan a técnicos de una empresa especializada. Se ha convertido el CUME también este año en un espacio en el que coinciden ingenieros, informáticos y profesionales del sector que buscan reciclarse porque las amenazas van mutando con las actualizaciones de aplicaciones. En la cátedra, explica, tienen el compromiso de llegar tanto al nivel avanzado y dar respuestas profesionales especializados como a iniciar a los que intuyen que algo debe hacer pero no saben muy bien cómo. El fallo, explica, siempre es el factor humano. Como típico correo electrónico que uno abre pensando que lo ha enviado un banco o una empresa de mensajería y pincha en el enlace con los datos. «Que un autónomo reciba un aviso de una mensajería que no ha podido entregar un paquete es lo más normal del mundo», advierte. Otro caso habitual es acceder por un falso correo electrónico del banco. «En estos niveles de trabajo por donde se mueve una pyme es por donde queremos protegerles. Son situaciones cotidianas en las que pueden operar con más seguridad ». Cuando se dirigen a empresas más grande, lo habitual es centrarse en los puntos débiles de los servidores en los que están hospedados sus equipos informáticos.

Más información Desviar transferencias o timos de compra por el bizum

La cátedra está todavía a media ejecución en Mérida. Empezó en 2024 y tiene aún programa hasta final de 2025. Reconoce el director que costó mucho echarla a rodar por los trámites administrativos que conllevan todos los fondos europeos. Pero una vez en marcha, la difusión está calando en el centro y en la ciudad. Tienen abierto un programa de reciclaje continuo con antiguos alumnos que estudiaron las ingenierías en Mérida y ahora como profesionales vuelven para aprender más sobre ciberseguridad. A los nativos digitales, a los adolescentes sobre todo, quieren inculcarle el riesgo de intercambiar fotos, vídeos y archivos personales entre móviles o en redes. «Estamos muy satisfechos de lo que hemos ido haciendo, pero la cátedra nació con una ambición muy grande. Queríamos llegar a muchos sectores y abrimos varias vías para llegar a toda la población».