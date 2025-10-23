El centro de la UNED en Mérida amplía el plazo de matrículas hasta el 4 de noviembre Vincula a los alumnos que quieran realizar estudios de Grado, másteres oficiales, microtítulos, curso de acceso para mayores de 25 y 45 años e idiomas

Celestino J. Vinagre Jueves, 23 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Nuevo plazo para formalizar matrículas en el centro asociado de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Mérida. El centro comunica que lo amplía hasta el próximo 4 de noviembre para los que quieran realizar estudios de Grado, másteres Oficiales, microtítulos, curso de acceso para mayores de 25 y 45 años e idiomas. «Es una nueva oportunidad para entrar a formar parte de la mayor universidad pública de España, que destaca por su flexibilidad y adaptabilidad, universalizando el acceso a una educación superior de calidad», se resalta desde la UNED emeritense.

Recuerda el centro universitario que ofrece 30 Grados oficiales pertenecientes a todas las ramas del conocimiento, y que su metodología online y semipresencial permite compaginar los estudios con la vida laboral o familiar, «manteniendo el acompañamiento constante del profesorado y el apoyo de su extensa red de centros asociados en España y en el extranjero». La universidad cuenta también con una amplia oferta de Másteres Oficiales, que permiten especializarse en ámbitos de alta demanda profesional y acceder a los estudios de Doctorado.

De otro lado, los Microtítulos UNED constituyen una de las opciones más innovadoras del catálogo formativo de la universidad. Permiten actualizar o ampliar competencias profesionales en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad, educación digital o ciberseguridad, se remarca.

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia ofrece además la posibilidad de estudiar hasta 15 idiomas. Desde los más demandados como como inglés, francés o alemán hasta otros menos habituales en la enseñanza reglada, como árabe, chino o japonés, además de Lengua de signos española y todas las lenguas cooficiales del Estado. Todos los cursos pueden seguirse en dos modalidades: semipresencial o en línea.

Finalmente, los cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años ofrecen una segunda oportunidad a quienes no pudieron acceder en su momento a la universidad. Gracias a su metodología a distancia y al acompañamiento del profesorado, estos cursos permiten preparar las pruebas de acceso oficiales de forma flexible y adaptada al ritmo de cada persona.

«Son una puerta abierta a la educación superior, avalada por una universidad comprometida con la equidad, la igualdad de oportunidades y la formación a lo largo de la vida y que se consolida como una universidad abierta, inclusiva y preparada para los retos del futuro», concluye la UNED.

El próximo 19 de noviembre (miércoles) a las 19 horas se va a celebrar el acto de apertura del curso académico 2025 - 2026 en el centro asociado a la UNED en Mérida. La lección inaugural 'Historia de las Univesidades: de Bolonia a la Uned' , estará a cargo de la doctora Beatriz Badorrey Martín, catedrática de la UNED de Historia del Derecho y de las Instituciones.