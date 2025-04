El centro de salud de la Zona Sur lleva casi seis meses sin ascensor

El centro de salud del Obispo Paulo, en la Zona Sur, sigue sin ascensor. Lleva ya casi seis meses. El último compromiso público del ... SES pasaba por sacar un concurso para cambiar un elevador por la vía de urgencia y reparar con premura al menos uno y que tuvieran los usuarios una alternativa a la escalera.

Dijeron que estaría para finales de noviembre. Pero a estas alturas de diciembre no ha cumplido todavía ese compromiso el SES.

El edificio no es el más apropiado para un consultorio porque colocaron las consultas en plantas superiores y los pacientes que no pueden subir escaleras acceden por el elevador. Pero al no funcionar ninguno de los dos, se ha reorganizado el servicio para que reciban atención médica en la planta baja los pacientes con limitaciones de movilidad. Por eso hay dos puestos de información en el vestíbulo. Muchos usuarios han mostrado su malestar y el SES se comprometió a acelerar todo lo posible las obras de reparación. El sistema de elevadores con el que funciona ha cumplido veinte años. Hay que sustituirlo por completo porque las averías se encadenaban y las piezas de recambios no se encontraban fácilmente.

Del centro de salud se habló también en el pleno municipal. Todos los partidos políticos con representación municipal salvo el Partido Popular firmaron una declaración conjunta pidiendo a la Junta una intervención urgente para mejorar la atención médica. El SES respondió que en noviembre entraría uno en funcionamiento y seguiría el proceso para cambiarlos todos.