El centro de Renfe de las Abadías de Mérida forma a desempleadas en robótica informática

En la rotonda de las Abadías tiene Logirail, una empresa de Renfe, su oficina. Medio centenar de trabajadores y con las expectativas de doblar ... y llegar al centenar en un año.

Perfiles tecnológicos casi todos porque trabajan dando vida a Doco. La aplicación de Renfe para moverse por toda España combinando destinos y medios. Permite coger un taxi en Bilbao hasta la estación, el tren hasta Madrid, el patinete para moverse por la capital y el taxi en Mérida para llegar hasta la oficina de las Abadías, por ejemplo.

Relación puerta con puerta con los clientes por vía telemática. Venden la movilidad como un servicio más por Internet. Cuenta Óscar Gómez, el director general de Logirail, que no hay profesionales que sepan hacer este tipo de trabajos informáticos

.

Invita a cualquier interesado a darse una vuelta por Linkelind para ver las ofertas y los sueldos para reclutar a técnicos que manejen sistemas de robotics, inteligencia artificial, reconocimiento de voz y texto o como agentes virtuales.

Y también lo que cuesta formarse en este campo tecnológico por la vía privada. Por eso nace esta colaboración con el Ayuntamiento. Para que el propio centro de Logirail forme a desempleadas de la comarca en estos trabajos. Aprenderán java, cloud o análica de datos. Conoceran de alguna manera la arquitectura que soporta a las plataformas en las que se interactúa con los usuarios. Se ha destinado solo a mujeres para combatir el paro femenino, mucho más alto que el masculino en la comarca (63% frente al 36%).

Durante tres semanas se formarán las seleccionadas. El primer curso empezó el lunes y la idea es replicar algunas ediciones más hasta final de año. No esconde el director general de Logirail las posibilidades de reclutamiento interno entre las que pasen el curso. En otros centros similares al de Mérida ya se ha hecho y han contratado luego al 25% de las que lo hicieron. Pero eso, aclara, no quiere decir que tenga que ocurrir lo mismo en Mérida porque depende del perfil y la voluntad de las seleccionadas. Pero sí les abre la puerta a un itinerario profesional con mucha demanda porque empresas informáticas de todos los sectores buscan este tipo de profesionales. Julio César Fuster, el delegado de Recursos Humanos y Formación del Ayuntamiento, valora que mujeres con un nivel de estudios a bachillerato tengan ahora la opción de recibir una cualificación tan técnica y demandada en el mercado laboral actual. «Hasta hace unas semanas no tenían opción de plantear su carrera profesional por este campo, ahora la tienen y con muchas posibilidades de reinserción».

Aprovechó Julio César Fuster para agradecer al Ministerio su apuesta por descentralizar servicios generales y llevarlos a ciudades medianas como Mérida. Logirail tiene su sede central en Madrid, pero cuenta con oficinas técnicas interconectadas en Mérida, Linares, Teruel, Alcázar de San Juan o Miranda del Ebro.