El Centro Ocupacional Proserpina cumple treinta años

Domingo, 10 de noviembre 2024

El Centro Ocupacional Proserpina celebra esta semana su treinta aniversario.

Susana Fajardo, la concejala encargada de las políticas de inclusión en el Ayuntamiento, aprovechó la fiesta de cumpleaños para agradecer a todos los que hace tres décadas apostaron por este centro y por el otro hermano, La Encina. También a los profesionales que trabajan para dar una formación laboral a los usuarios. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, recordó que las políticas públicas de inclusión que se hacen hoy no serían nada si alguien no las hubiera pensado o desarrollado. Tanto políticos, como técnicos o padres, que fueron los que sintieron la necesidad porque no había recursos públicos para la formación de sus hijos.

El centro ocupacional «es el germen de nuestras políticas actuales, creándose posteriormente iniciativas similares en otros sitios», destacó el alcalde.

Recordó que en los planes de empleo que diseña el Ayuntamiento de Mérida ya hay un 15% de oferta para trabajadores con discapacidad y habló también de un cambio relevante en la configuración de las políticas: «Ahora no se trata solamente de atender a personas con discapacidad, sino la diversidad que hay en cada caso».