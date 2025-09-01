El Centro Alcazaba acoge una exposición sobre la Feria de Mérida desde el siglo XIX

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá hasta el 5 de septiembre una muestra de carteles, programas y fotografías conservadas en el Archivo Histórico Municipal ... sobre las Ferias y Fiestas de Mérida desde finales del siglo XIX al siglo XXI.

El Ayuntamiento emeritense señala que, dado que el volumen de documentos es importante y no se puede exponer todo, se podrá contemplar casi el 100% de este material actualmente digitalizado a través de una presentación en vídeo que se proyectará en bucle en la rotonda central del Centro Alcazaba todos los días de la exposición.

El Consistorio apunta que el pasado histórico de la Feria de Septiembre se remonta al año 1300, cuando el Rey de Castilla, Fernando IV, concede a Mérida la facultad de convocar y celebrar dos ferias al año: una a mediados de marzo y la otra por San Martín (noviembre), ambas de una duración de quince días. Una confirmación de este privilegio del año 1456 se conserva original en el Archivo Histórico Municipal.

Como en toda Europa, estas ferias nacen con un carácter eminentemente comercial y de expansión del mercado por todos los territorios. Ganado y productos agrícolas y artesanales son los que se intercambian favoreciendo el desarrollo tanto de productores como de comerciantes.

«Como consecuencia de temporales, crisis económicas o tiempos convulsos en general, las ferias se hacían intermitentes, a veces desaparecían por completo durante años y otras se reajustaban en el calendario», añade.

En Mérida, venidas a menos estas dos primeras ferias medievales, comienza a cobrar mayor auge la celebrada durante el siglo XVI y XVII en Santa María de agosto, no tanto así otra de menor entidad celebrada en febrero. Tras nuevos reajustes buscando el mejor momento para celebrarla aparecerá a finales del siglo XIX la actual Feria de Septiembre.

El siglo XX trae el gran desarrollo industrial y tecnológico y una nueva manera de entender las ferias. En la década de los 70 se celebró por última vez el rodeo de ganado pastando en la isla de Guadiana. Atrás quedaron los apretones de manos de los ganaderos y el intercambio de productos agropecuarios para convertirse estas fechas en días festivos de ocio, reencuentro y diversión para todos.