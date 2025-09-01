HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carteles que se pueden ver en la muestra. HOY

El Centro Alcazaba acoge una exposición sobre la Feria de Mérida desde el siglo XIX

La muestra exhibe carteles, programas y fotografías que se conservan en el Archivo Histórico Municipal

R. C.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:59

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá hasta el 5 de septiembre una muestra de carteles, programas y fotografías conservadas en el Archivo Histórico Municipal ... sobre las Ferias y Fiestas de Mérida desde finales del siglo XIX al siglo XXI.

