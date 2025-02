El centro de Afam de Mérida atiende ya a más de veinte pacientes con alzhéimer

Antonio Gilgado Mérida Martes, 4 de julio 2023, 07:19 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

Desde hace dos años preside Afam Mercedes Gómez Galván. Y dos años cumple el centro terapéutico que abrieron los familiares de enfermos de alzhéimer de Mérida. «Hemos crecido un trescientos por cien».

Punto de inflexión porque pasaron de un servicio limitado en domicilios ... a terapias especializadas. También los cuidadores han encontrado un espacio en el que aprender a convivir con el deterioro neurológico. Lo conocen mejor. Confiesa que no son decisiones fáciles a las que se enfrentan. «Tienes que romper con un tabú, asumir un diagnóstico y aceptar la realidad». Mucho silencio todavía encuentran sobre las enfermedades mentales. Y luego toca pedir ayuda cuando uno quiere actuar. Y, a veces, en la consulta de neurología, no saben muy bien donde redirigirles. En esta etapa posdiagnóstico entra Afam y el centro especializado que abrieron en Nueva Ciudad después de catorce años peleándolo. Cubren ya las necesidades ya de más de veinte pacientes. Ofrecen estimulación cognitiva o fisioterapia y colaboran además con otras asociaciones para implicar en la agenda a músicos o jóvenes del Instituto Extremadura. Valora también la presidenta el despliegue que han tenido como colectivo y la visibilidad que se le ha dado en Mérida al alzhéimer. «La gente percibe lo que hacemos y nos lo hace llegar». Abarcan la atención casi integral. Huyen del concepto guardería que se ofrece muchas veces en otros sitios. No tienen las mismas necesidades, distingue la presidenta, un usuario con un deterioro más general que alguien con un diagnóstico concreto. Las herramientas y los objetivos de las terapias cambian. Y pone un ejemplo práctico. No siempre separan a los que han entrado en una fase avanzada con los que están empezando a conocer los que les pasa. Ni tan siquiera se preocupan por evitarles el choque emocional de los que se les viene encima. «Todo ese tipo de cuestiones se tienen muy en cuenta aquí. Trabajamos para frenar lo máximo posible el deterioro y la evolución».

Noticia Relacionada Vergeles cifra en más de 30.000 los extremeños con algún tipo de demencia R. H. Especialmente satisfecha estaba ayer Antonia Blanco. Fue una de las fundadoras de Afam hace ya veinticinco años. Empezaron pidiendo ayuda para tener algunos terapeutas que dieran sesiones semanales en el centro de mayores Reyes Huertas. Blanco siempre pidió para los enfermos una asistencia menos caritativa y más profesional. Catorce años le costó abrir el centro. Muy agradecida se mostró con el consejero Vergeles y con el alcalde Osuna. La colaboración entre los familiares, la Junta y el Ayuntamiento lo hizo posible. Los últimos datos disponibles estiman que hay en la comarca de Mérida más de mil personas entre pacientes y cuidadores a los que el alzhéimer apenas le deja un respiro diario. El infradiagnóstico impide conocer el impacto real, pero los familiares que llevan tiempo en la asociación detectan que hay más mujeres que hombres y diagnosticados cada vez más jóvenes. El problema es que muy pocos acuden a recursos públicos o privados. La mayoría vive la enfermedad en casa. Sin un seguimiento continuo y sin sesiones para frenar el deterioro. Por eso valoran la aportación del centro a las familias de la ciudad. Han encontrado un punto de apoyo. Una referencia, dijo la presidenta en la puerta mientras iniciaba la visita oficial.

